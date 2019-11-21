傅崐萁登記選立委　心向韓國瑜…政策學郭台銘：0到6歲幼兒國家養

▲傅崐萁21日以無黨籍身分宣布參選投入立委選戰。（圖／記者蕭可正攝）

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

花蓮縣前縣長傅崐萁宣布以無黨籍投入立委選戰，21日12時在妻子、花蓮縣長徐榛蔚陪同下前往縣選舉委員會登記參選，現場聚集大批支持者守候表態力挺，其中提名黃啟嘉參選的前花蓮縣國民黨縣黨部主委鄒永宏也到場陪同。傅崐萁在會場中向選民信心喊話，開出政見「0-6歲幼兒國家養」、「生育第一胎開始每年補6萬元」、「名下有一房屋，免繳房屋、地價稅」等，力拚選民送他進立法院。

長期深耕花蓮的傅崐萁，有「花蓮王」的霸氣外號，過去曾多次為國民黨披上戰袍出征，此次以無黨籍身分參選立委，勢必瓜分地方票源，造成泛藍分裂，但他對於參選信心滿滿，21日登記完畢後，致詞時先是將炮火對準民進黨，抨擊他們沒有照顧到基層庶民與偏遠的鄉親，隨後更表示，「我要讓所有高科技、金融業，大量的生產事業都可以進入花蓮，讓家家戶戶能團圓，兒孫不用出外找工作，全家都能夠在地就業」。

接著在談及青年政策時，傅崐萁大力喊話要為全國所有青年做先鋒，為提升下一代競爭力他要極力爭取青年權利，首要就從鼓勵生育開始，對此他表示，「0到6歲幼兒國家養絕對可以做得到，一年2兆2千億的總預算，只要不到6百億就可以666，生育第一胎（或任何一胎），每一年可補助6萬元，補到6歲為止，且不只在家、在宅還是在園都可以申請補助」，目標是要讓年輕人敢生小孩。

而有關現在買房困難一事，傅崐萁表示一旦選民將送他進立法院，他會為青年購屋來努力，他說「未來青年買房所需支付的利息，應由中央政府補助1/2，時間15年，只要大家願意買房，勢必能帶動地方產業，讓經濟順利起飛」，最後，他因感嘆繳稅的無奈，還誇下海口表示，「名下只有一戶房屋的人，免繳房屋稅、地價稅，由中央政府直接補助」，讓房子能真實屬於大家。

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