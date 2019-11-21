綠黨民調／蔡英文支持度44.9%領先19.5%　有46.4%害怕韓國瑜當選

▲綠黨公布最新民調結果。（圖／綠黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對2020總統大選，綠黨21日公布最新民調結果，總統蔡英文支持度來到44.9%、國民黨總統候選人韓國瑜25.4%、親民黨總統候選人宋楚瑜有8.9%，蔡英文與韓國瑜差距拉開至19.5%。

根據綠黨的民調結果顯示，在看好度方面，蔡英文有58.9%、韓國瑜23.2%、宋楚瑜2.1％；在「最害怕誰當選」方面，蔡英文25.1%，韓國瑜有46.4%，宋楚瑜則是7.6%。

另外，在近期爭論不休的不分區立委選情方面，民進黨政黨票支持度有28.4%、國民黨28.2%、台灣民眾黨11.1%、時代力量4.1%、親民黨3.6%、綠黨1.6%、新黨1.2%。

該份民調由綠黨委託執行單位山水民意研究股份有限公司，訪問全國20歲以上成年人。抽樣方法為市話、手機各半，市話採全國住宅部分的電話用戶，以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽出；而手機部分，則參照NCC公布各行動電信業者核配之手機字首，加尾5碼亂數隨機撥號。進行時間是11月19日至20日，有效樣本1048人，抽樣誤差在95％的信心水準下約3.03個百分點。

▼綠黨公布最新民調結果。（圖／綠黨提供）



其他人也看了這些...

►不分區車宜靜是誰？ 吳敦義駁「太太閨蜜」：她是做社會服務的

►立院未過半就請辭黨主席？ 吳敦義首鬆口：不能獨責張三李四

►不分區拖垮選情？吳敦義稱沒影響：蔡韓差距縮小到8%

►超越藍綠，就靠她了