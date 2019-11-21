鄭文傑稱遭刑求！陸警公開他3進「嫖妓場所」影片...審訊指好丟臉

▲人民日報公開鄭文傑出入「嫖妓場所」影片。（圖／翻攝自人民日報影片）

記者劉亭／綜合報導

香港駐港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）日前在深圳失蹤後，因「涉嫌嫖妓」被大陸公安拘留。鄭文傑近日披露，在拘留期間被拷問迫供。人民日報21日公布他3次進入「嫖妓場所」的影片，以及審訊影片，否認有進行刑求。

深圳警方表示，鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第六十六條規定，被警方處行政拘留15日，其對嫖娼的違法事實供認不諱。他在半月內3次嫖娼，因自覺丟臉選擇不通知家人。

影片中指出，鄭文傑於7月23日17:58分進入房間，20：18分離開會所；7月31日18:34分進入房間，20：43分離開會所；8月8日18:54分進入房間，21:03分離開會所。在短短17天內三度進入「嫖妓場所」，之後場景轉換至審訊室，鄭文傑穿著粉色衣服接受訊問，旁邊寫著「鄭文傑、28歲，英文名：Simon Chang」。

警察詢問事發時有告知權利，為什麼當時會拒絕通知家人跟律師？鄭文傑用粵語表示，因為覺得這件事「很丟臉」，就不好意思告訴家裡人知道這件事，所以就選擇不通知家人。

而對於違法有什麼看法，鄭文傑則表示，好丟臉啦，好羞愧啦，因為周圍認識的朋友都想不到他會做這種事，「我都沒臉去見我的女朋友，我的家裡人，其實是一個很內疚很自責的事情，我對這件事深感內疚、自責，我決意改過不會再犯」。

鄭文傑近日向BBC表示，他被迫靠牆半蹲好幾個小時，若是亂動就會挨打，對方還會禁止他睡覺，逼迫他唱國歌保持清醒。鄭文傑說，他不是唯一被關在該地的人，「那裏有一大群香港人，警察問他們是不是在運動中舉旗子。」