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影／「8個月內懷孕2次」12歲智障女童遭兩度性侵…兇手曝光！法醫無奈搖頭

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▲▼示意圖,女性,拒絕,害怕,低落,角落,暴力,性侵,小孩,性暴力,家暴,受害者。（圖／123RF）

▲小文一年就進行2次墮胎手術，讓家屬相當心痛。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

廣東省茂名市一名12歲智能障礙女童小文（化名），昨（16）日進行第2次人工流產。讓人心疼的是，小文今（2019）年3月就曾做過墮胎手術，不料短短8個月內又再次遭到性侵。警方介入調查後，一名82歲老人坦承犯案，但是法醫將他的DNA與胚胎樣本對比後卻不相符合，令案件陷入膠著。

▼小文說，自己曾在草叢遭到侵犯過。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼12歲智障女童遭兩度性侵「8個月內懷孕2次」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，小文的阿姨邱小姐表示，女童一直是和同樣有智能障礙的父母生活在信宜市老家，直到今年10月，家人見小文的身體有點「不太對勁」，帶到醫院檢查後，才得知小文已有1個多月的身孕，只好趕緊報警求助。她也稱，今年3月18日的時候，女童就已經有過一次懷孕經歷。

小文則說，自己被6到7個人侵犯，兇手很喜歡喝酒，當時的案發現場是在路邊的草叢。沒想到事發不到1年，悲劇又再度重演，家人只好帶小文再次進行墮胎手術，並且將胚胎交給法醫。警方根據女童描述的外貌體型，從村里帶走可疑人士展開DNA調查，但是卻都無法找到吻合者，其中一人甚至覺得自己無辜背負嫌疑，所以上門對女童拳打腳踢。

▼女童的懷孕診斷報告。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼12歲智障女童遭兩度性侵「8個月內懷孕2次」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

此外，雖然曾有一名82歲老人承認侵犯小文，但是法醫驗過後無奈搖頭，因為DNA同樣不相符，讓案件遲遲無法繼續進展。目前，信宜市婦聯會已對小文展開心理輔導等工作，並且資助女孩到一所特殊學習就讀直到18歲，以免她再次遭到侵害。邱小姐說，女童手術前後，都一直食慾不振，也不太願意跟其他人說話，內心明顯受到創傷。

不少網友看完紛紛留言，「這些人都該千刀萬剮」、「這種案子竟然拖這麼久都沒破案」、「警察該撤職了吧」、「支持嚴懲犯人」、「為何會有80歲老人出面承認？該不會也是參與者之一？」、「爸媽大概也很心痛吧，即便有智能問題」、「化學閹割吧，拜託」。

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