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捷運大媽逼女學生讓座：我孕婦耶　慘遭吐槽「從前年就懷孕」

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▲▼台北捷運推出限量LED捷運好孕吊飾。（圖／翻攝自台北捷運）

▲台北捷運推出限量LED捷運好孕吊飾。（示意圖非當事人／翻攝自台北捷運）

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一名大媽21日從新莊頭前庄站搭捷運，進到車廂後看沒有位置坐，便斥責一名女學生說自己懷孕妳應該要讓座，見女學生沒反應便按下緊急服務鈴，不料事後竟有民眾嗆她「妳從前年就懷孕了」，引起網友熱議；對此台北捷運表示，該名婦人領有愛心卡，並確實有張貼好孕胸章，民眾如懷孕有需座位求，可事先向服務台告知，方便站務人員安排。

一名網友在臉書地方社團PO文表示，該位大媽上車後馬上嚷嚷說「妹妹，我懷孕耶，妳要讓座啊，不然我要按警鈴喔（應為緊急服務鈴）！」當下並非坐在博愛座的女學生似乎不想讓，一名男子就嗆聲「妳按啊，快按啊！」大媽不甘示弱按下後，不久列車員隨即在另外一頭詢問有何需要協助，大媽則透過通話器要列車員快點來處理。

此時女學生已經起身就座位讓給婦人，列車員趕抵時，大媽隨即告狀女學生不讓座的狀況，並出示胸前的好孕胸章，列車員見狀好心提醒她「緊急服務鈴不能亂按，再亂按要罰錢喔！」此時捷運上傳出狂笑聲，大媽惱羞說「笑什麼笑，有沒有公德心」，沒想到一開始嗆聲的男子又補了一槍說「妳從前年就開始懷孕了！」讓眾人傻眼。

對此台北捷運公司表示，該名年約50歲婦人是刷愛心卡（以身心障礙手冊申請）進入捷運站，並且配戴有好孕胸章，當下見婦人已有座位，便好意提醒她若無緊急狀況又按服務鈴，造成班次延誤的話會有罰則問題，呼籲民眾若遇到有需求的旅客彼此能禮讓座位，懷孕的乘客如有座位需要可提前向站務人員反映，以利安排。

對此網友表示，「害我們這些真的需要的孕婦，根本都默默旁邊站一聲都不敢吭」、「我也在車廂哩，一直聽到我是孕婦、我懷孕耶」、「也許人家精神異常生病了」、「懷哪吒？」、「得了道德綁架的病」、「人不要臉天下無敵」、「我現在懷孕中我也不會叫人讓座」、「爆笑，大媽還能懷孕真強」、「讓位這東西其實是一種禮儀問題」等語。

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