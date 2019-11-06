愛車被刮5個月後…他翻「Google街景」抓真兇！網驚見瑪莎拉蒂：難怪要逃

▲推主透過Google街景，抓到刮花車輛的兇手。（圖／翻攝自推特／remiria_cbr）

記者林瑩真／編譯

車被人刮花卻找不到兇手，沒想到事隔5個月後，竟意外找到兇手！日本一名推主在推特PO文表示，自己從Google地圖街景截圖找到了肇事車主，終於了結一樁心事。超級巧合的故事也吸引2.1萬人轉推、6.3萬人按讚。

推主回顧事發的今年5月，他將車子停在東京足立區某停車場，不料回來後，卻發現車子右前方靠近輪胎的位置被撞花，大片油漆幾乎全掉，在黑上的車身上格外明顯，讓他相當心疼。

不過現場並無其他人，兇手及肇事車輛已經逃之夭夭，只有一張警察留下的字條，要他跟警方連絡。沒想到事隔5個月，他突發奇想，利用Google地圖街景的功能搜尋了當時的位置，結果真的捕捉事故現場。

推主公布照片，一輛紅色馬自達（Mazda 6）就停在他的愛車旁邊，兩車明顯有擦撞，就卡在他愛車的右前方，馬自達的車主則抱胸站在一旁用著手機，似乎是在等待推主，但最後還是沒有留下任何連絡方式就離去。

網友對於如此巧合的故事紛紛留言「果然還是有報應」、「感恩Google」、「天啊有點厲害」、「也太過偶然了吧」。對此，推主自己也笑說，沒遇過這麼巧合的事，真虧Google在如此正確的時機拍下照片。

只是有網友發現，推主的愛車是知名義大利豪車瑪莎拉蒂（Maserati Quattroporte），「這難怪對方要逃了」、「兇手：我撞上了什麼？瑪莎拉蒂？先逃了先逃了」、「這個初估要不要賠超過千萬啊」。

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