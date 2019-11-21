不爽情敵將他綑成木乃伊再亂棒打死棄屍　狠男無期徒刑

▲將情敵殺害的駱奕豪（口罩者），與同夥黃姓男子，二審仍遭判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹男子駱奕豪，不滿16歲魯姓前女友與27歲何姓男子相戀，醋勁大發，竟找來3名友人設局將何男誘騙上車，五花大綁後押到郊區亂棒打死，再載往通霄公墓棄屍。一審法院將駱男重判無期徒刑，其餘3名被告分別判刑13年到11年。案經上訴，高院二審21日仍將駱男判處無期徒刑，其餘被告也遭判刑11年10月到11年。可上訴。

判決指出，駱男（23歲）與案發時年僅16歲的魯姓少女，透過網路遊戲《英雄聯盟》認識，進而交往2年多，分手後仍藕斷絲連。但魯女與線上遊戲認識的何男交往，2人互動親密。駱男醋勁大發，約何男上線單挑。不料何男技高一籌，讓駱男備受打擊，種下殺機。

去年7月間，駱男從魯女口中套出何男將從高雄搭車北上，到新竹火車站與魯女會合，共同出遊。駱男認機不可失，找了邱姓、王姓、黃姓3名朋友，籌畫擄人殺人計畫，先由邱男到五金行買膠帶、口罩、手套，再和王、黃2人到新竹火車站埋伏，攔截何男。駱男則假意先約出魯女，讓魯女錯過何男。

3名同夥在新竹火車站看到何男出現後，伺機將何男強押上車，並以膠帶綑綁何男頭部與手腳，五花大綁綑成木乃伊，隨即載往苗栗頭份郊區，等候駱男前來會合。駱男拖延魯女後，再假好意將她送到新竹火車站，隨後趕到頭份，與眾人會合後，亂棒痛毆何男近半小時，將他打到失去生命跡象，邱男用黑色塑膠袋將何上半身包覆，扔進轎車後車廂，載至通霄鎮白沙屯第24公墓棄屍。魯女等候不到何男，心急報警。警方循線逮捕駱男等4人，檢方聲押獲准，並提起公訴。

一審法院將駱男重判無期徒刑，邱男判刑13年、王男12年、黃男11年。邱男放棄上訴，先行定讞，入監服刑。餘3人上訴二審，高等法院審理期間，王男家屬與死者家屬達成和解。全案於21日二審宣判，王男獲得減輕2月刑度，改判11年10月；至於駱男、黃男則維持原審的無期徒刑與11年。3人還押時，面對記者詢問是否判刑過重，均不願回答。