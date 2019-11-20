感情糾紛惹禍！基隆男巧遇情敵「秒被擄走」　不間斷痛毆重傷險死

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆七堵區一處郵局18日凌晨發生流血鬥毆，警方深入調查，發現涉案的蘇男與被害人劉男早就相識，但過去因男女感情而產生糾紛、互有嫌隙；當天凌晨蘇男在酒店外巧遇劉男，過往的種種不快湧上心頭，立即夥同友人將劉押往郵局、宮廟空地痛毆，還持刀砍傷其友人，直到警方獲報出動快打部隊到場後，蘇男等人才一哄而散。

▲警方出動快打部隊到場。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市第三分局偵查隊長李清雲指出，蘇、劉2人早已因男女糾紛產生嫌隙，過往也曾多次發生衝突；18日凌晨，蘇男與好友到酒店尋歡，偶然間發現劉男身影，一時興起夥同身旁好友持刀上前押走劉男。

劉男被強押上車後遭到一陣虐打，還一路被帶往七堵郵局附近；蘇男一夥見到劉男好友到場後，還將劉推下車示威，還揮刀砍傷劉男好友，行徑相當囂張，隨後二度押走劉男。友人見到情況逐漸失控後，急忙報警求救。

▲劉男先被押到郵局示威，隨後又被載往附近宮廟空地虐打。（圖／記者郭世賢翻攝）

事後劉男被載往一處宮廟空地「不間斷」痛毆、凌虐，直到警方獲報出動快打部隊到場後，蘇男一行人才一哄而散；而劉男及其遭砍的好友經送醫後雖然保住一命，但2人傷勢皆相當嚴重，暫時無法言語。

警方成立專案小組追查，火速於18日當天將涉案的蘇男一行人逮捕到案，訊後依殺人未遂、妨害自由等罪將蘇男等人移送法辦。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲基隆市第三分局偵查隊長李清雲。（圖／記者郭世賢翻攝）