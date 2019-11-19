史上首次！台鐵拍賣「退役二手座椅」　限量150組、2000元就能入手

▲台鐵將於12月12日舉辦首次二手座椅拍賣。（圖／翻攝自台鐵夢工場）

記者賴文萱／台北報導

台鐵史上首次拍賣退役列車「二手座椅」！根據台鐵夢工場發出的訊息，台鐵將於12月12日拍賣觀光列車及推拉式自強號的坐臥兩用椅，分別限量100組及50組，一組價格最便宜2000元就能入手，消息一出後，隨即引發鐵道迷熱烈討論。

台鐵規劃於12月12日上午9時起，在高雄機廠舉辦首次二手座椅拍賣會，這次活動展售的座椅是從推拉式自強號及環島觀光列車退役後拆卸，均為原裝、舊品。台鐵說，退役列車座椅因承載著每一位旅人不同的故事與記憶，顯得更有溫度與價值。

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目前釋出的拍賣品，環島觀光列車的坐臥兩用椅有分單人、雙人座，限量100組，一組售價為2500元。另外，推拉式自強號坐臥兩用椅則有紅色、藍色之分，限量50組，一組售價為2000元。

▲台鐵將拍賣退役列車的二手座椅，每人最多僅能選購15組。（圖／翻攝自台鐵夢工場）

台鐵表示，活動一律採線上報名，且因展售座椅數量有限，報名完成後需以公告入場名單與梯次為準，再由報名者本人持身分證件於活動地點入口處報到，依工作人員引導進入廠區指定位置停放車輛。

因場地限制及廠區安全管制，每一位選購人至多可有5位同行者一同入場。其中，報名者每張報名表最多選購15組座椅（四款合計），僅接受現金付款，如於報名表單超額選購，將影響入場資格及排序。活動當日將視現場選購剩餘座椅數量情形，開放加購。

為讓鐵道迷更加了解這次拍賣的座椅，台鐵也於11月25-28日（上午9-12時，下午13-15時），於高雄機廠會客室設座椅實品展示，供選購者前往參觀。

不過，台鐵也提醒，拍賣商品未經加工、清潔，物品實際狀況依交貨時現況為準，不負民法上瑕疵擔保責任，選購人務必於現場確認座椅現況。簽認取貨單後，即不受理退貨及換貨要求，也無法提供零件供應或維修等保固及售後服務。