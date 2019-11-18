談了30年！台鐵勞資雙方團協終於簽訂　「工時、加班費」優於勞基法

▲台鐵勞資雙方團協談了30年，18日終於完成簽訂。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵與台灣鐵路工會，自民國78年起每月定期召開團體協商會議，終於在30年後完成第一份團體協約簽訂。在全部57條條文中，對於員工工作班制、休假請假等規定都更加有保障。

台鐵在勞資雙方團協代表共同努力下，今年7月31日第297次團協會議，終於通過全部共57條條文，並於11月18日舉辦簽約儀式。交通部長林佳龍及勞動部長許銘春也特別出席見證這歷史性的一刻，由台鐵局長張政源及鐵路工會理事長張文正代表簽約。

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▲▼台鐵勞資雙方關係大進展，談了30年的團協終於完成簽訂。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵表示，簽署團體協約的主要目的在提升員工權益及改善勞動條件，同時也能兼顧疏運任務，保障民眾乘車安全，經勞資雙方多年持續努力溝通謀求共識，終能談定配合兩次勞動基準法重大修正及更貼切於勞資雙方之條文。

▲張文正說，簽定團協後，在員工工時、例假日出勤加班費給付部分，都優於勞基法。（圖／記者賴文萱攝）

台灣鐵路工會理事長張文正指出，這次團協簽訂後，有許多部分都優於勞基法，第一個就是資方對工會的義務協助，比如提供辦公場所等，是優於勞基法及工會法；第二，是現行三班制輪班，員工的工時條件優於勞基法；第三，遇到例假日出勤、天災事變或為了配合鐵路局特別疏運計畫，加班費給付方面，特別是颱風天的出勤，也優於勞基法。

林佳龍受訪時表示，台灣從威權到民主，過去對工會比較打壓，現在在很好的法令基礎下，希望落實對勞動權益的保障。至於簽定團協後，是否能確保將來重要時候，台鐵不會罷工？他認為，只要勞資關係更和諧，勞方就不會輕易罷工，這是很重要的正向力向。

▲林佳龍出席見證台鐵勞資團協簽訂儀式。（圖／記者賴文萱攝）

勞動部長許銘春則說，台鐵勞資歷經30年才簽訂第一份團協，這是很難想像的歷程，可以想見過程有很多歧見，但是企業要永續經營，首要條件就是員工，鐵路局員工很辛苦，全年無休提供便利的交通，可是因為台鐵是國營事業，受限於政府，不像一般工會要跟公司的對談那麼容易，期盼勞資雙方未來都能有更好的互動。

▲張政源說，台鐵勞資簽了團協後，員工的權益、勞動條件改善都有很重要的改變。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵局長張政源表示，今天是歷史上的一刻，台鐵勞資為了要簽團協，花了30年的時間，過程裡面可以說每一個字句都非常計較，每件事也都非常慎重，但一簽下去，就代表勞資雙方關係有了新的開始，這是非常重要的里程碑。

張政源說，團協內容最重要的是對員工權益保障，勞動條件改善有很重要的改變，包含排班方式、輪值輪休、請假規定等，這些內容都由雙方逐字逐句敲定，未來就是台鐵勞資雙方的聖經，一定要來奉行。

這次團體協約，與員工最息息相關的工作班制、休假請假及投票日出勤等重點包含：

1.工作班制由各業別依業務特性及勞動基準法第30條規定進行勞資協商，訂定更優於勞動基準法規定之工作時間。

2.休假、請假從優：本局員工一體適用勞動基準法與勞工請假規則，惟其它法令（如：公務人員請假規則）有較優規定，從優適用。

3.投票日出勤工資從優給付：輪班制人員及乘務人員投票日出勤八小時以內加給一日工資。

►「時間對我們來說完全沒用！」