林佳龍：台鐵勞資團協簽了　「勞方不會再輕易罷工」

▲交通部長林佳龍指出，台鐵勞資簽定團協是很重要的一刻，相信在雙方關係和諧下，勞方不會輕易罷工。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵與台灣鐵路工會談了30年，今（18）日終於正式完成團體協約簽訂。交通部長林佳龍特地出席見證說，台灣從威權到民主，過去對工會比較打壓，現在在很好的法令基礎下，希望落實對勞動權益的保障。至於簽定團協後，是否能確保將來重要時候台鐵不會罷工？他認為，只要勞資關係更和諧，勞方就不會輕易罷工，這是很重要的正向力向。

台鐵與台灣鐵路工會，自民國78年起每月定期召開團體協商會議，在30年後完成第一份團體協約簽訂，在全部57條條文中，對於員工工作班制、休假請假等規定都更加有保障。

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林佳龍說，今天特別來見證台鐵與台鐵工會簽署團協，這是勞資關係很重要的發展里程碑，雙方經過30年的協商，能在他擔任交通部長的時候來簽訂，非常開心。他說，主要是對於勞工薪資、勤務、人力資源的發展，過去彼此比較欠缺信任基礎，所以才談了這麼久。

▲台鐵勞資雙方團協簽訂，交通部長林佳龍及勞動部長許銘春出席見證。（圖／記者賴文萱攝）

他強調，勞資一體，彼此是夥伴關係，只要員工的權益受保障，公司的營運會更好，對社會跟乘客也更能提供優質的服務，這是良性的循環。

至於團協簽訂後，是否能確保未來重要時候台鐵不會輕易罷工？林佳龍說，台鐵是百年老店，這些年面對很多挑戰，也逐步進行改革，相信未來勞資關係更和諧，勞方不會輕易罷工，而資方也必須依法行政，彼此有更多信任基礎，對乘客的權益及台鐵的發展都是很重要的正向力量。

▲林佳龍表示，勞資一體，彼此是夥伴關係，只要員工的權益受保障，公司的營運會更好。（圖／記者賴文萱攝）

不過，由於台鐵有企業工會跟產業工會，這次台鐵是與企業工會簽團協，是否擔心其他工會仍會有其他聲音？林佳龍說，工會現在很多元化，除了企業工會也有職業工會，大家的聲音他都會重視，不過若能有愈多會員、愈多代表性，談判的力量會更大，但基本上他都會尊重，有好的意見也會來接受，因此這並不矛盾，工會間有競合關係，這是民主的常態。

林佳龍也提到關於台鐵員工薪資調整的進度，他說，行政院召開多次協調會，大方向對於台鐵員工合理的生活津貼及相關權益保障，政策上是支持的，但因為台鐵有比較獨特的薪資制度，要怎麼符合法令規定，激勵員工士氣，還有技術性的問題，期待在符合法令的規定下，可以早日落實。

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