防再發生過站未停！　台鐵小站擬強制列車「時速歸零」靠站

▲台鐵在嘉義水上車站試辦列車進站強制將時速歸零，未來擬擴大到40-50座小站。（圖／翻攝自維基百科）

記者賴文萱／台北報導

台鐵簡易車站及無人招呼站因沒有設置進站號誌，當列車要進站時，ATP會強制將時速降至15公里，但無法全面煞停。為改善列車過站未停的狀況，台鐵在嘉義水上站試辦，取消ATP寬限值，強制將時速歸零、停車，預估會有40-50座車站需調整。

今年8月，台鐵發生有司機員過站未停，竟因擔心被重罰，未通報調度員、行控中心就自行關閉ATP倒車回站，險與後方要進站的自強號對撞。不過事實上，招呼站沒有出發、進站號誌機，也就是沒有紅綠燈，但當列車要進站時，ATP會自動將列車時速壓至時速15公里以下，但有時仍會有駕駛員忘記停車。

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▲為避免車站再發生過站未停是件，台鐵擬取消ATP時速15公里的寬限值，強制列車煞停。（圖／翻攝自維基百科）

這類狀況突顯出簡易站及無人站易發生過站不停現象，因此，台鐵現在擬取消小站的ATP時速15公里的寬限值，當列車進站時，會強制將時速歸零、自動煞停。

機務處處長宋鴻康指出，目前先在嘉義水上站試辦，只要列車接近車站就會強制剎停，預計未來將擴及全台40-50個招呼站，不過何時實施，因涉及電務處及原廠軟體設定，還沒有具體時間表。

▲張政源表示，超速是少數個案且是司機個人因素，設備上沒有問題。（圖／記者賴文萱攝）

另外，台鐵再爆有司機抓ATP給予的10-30公里不等寬限值，慣性違規飆速進站，罔顧乘客安全。台鐵局長張政源說，超速是少數個案，目前調查設備沒有問題，完全是個人因素，會加強訓練。台鐵現也全面清查司機員狀況，發現的確有少數司機員在速度控制上沒有做好，張政源強調，會根據規章做全面檢討，希望全體同仁以行車安全作為最首要的任務。