台鐵再爆司機抓「ATP漏洞」超速遭停止乘務　全面清查又逮4件違規

▲台鐵再爆司機抓ATP漏洞慣性超速，罔顧乘客安全。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪翻覆事故釀18死後，把關安全的最後一道防線「列車自動防護系統」（ATP）備重外界重視，不料，現在竟又爆出有司機抓「ATP漏洞」慣性超速，罔顧乘客安全。台鐵今（18）日證實，該駕駛確屬違規，目前已依規定懲處並停止乘務，全面清查後也再發現其餘4筆違規，將針對司機員全面加強考核。

列車自動防護（ATP）系統監控速度曲線，是由號誌機顯示條件再由地上感應子傳輸授權距離，產生連續監控速度曲線，主要作用是為輔助司機員運轉行車的安全機制，運轉速度低於ATP限速曲線以下行駛，可確保行車安全無虞。但為避免行車常出現頓挫感，ATP設定有10~30公里不等的寬限值，在這速度之內的列車可低空飛過，不會啟動自動煞車減速。

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▲台鐵規定，司機員需依號誌條件行駛，但卻有司機員抓漏洞，未依規定降速。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

依據台鐵運轉規章規定，司機員應依號誌條件行駛，不過，台鐵遭爆料，有司機員抓ATP寬限值漏洞，慣性超速。台鐵也證實，其駕駛紀錄顯示，注意號誌黃燈（Y）未降到60公里/小時以下，確屬違規，目前已依據規定懲處並停止乘務及加強輔導訓練。

台鐵表示，除對該違規司機員依規懲處及加強訓練外，10月30日也派員進駐高雄機務段全面清查及各段交叉查核，截至目前發現4筆違規情形。台鐵說，雖屬個案，但也依規定處理，另再次通令各段針對司機員行車車速紀錄全面加強考核。

▲台鐵全面清查司機員，再發現4筆違規紀錄。（圖／記者李毓康攝）

台鐵對於司機員訂有「乘務員考核抽查實施辦法」相關機制，司機員於乘務工作班結束，運轉副主任均依規定將隨身碟上傳運轉資料，並以電腦篩選出違規情形，再輔以隨機抽查方式查核異常駕駛行為。若有違規，將依規定懲處，並施以再教育訓練。

不過，台鐵指出，ATP所產生的連續監控速度曲線，是依據路線及道旁號誌條件動態計算結果，實務上不一定會與所有道旁號誌速限同時一致。但台鐵也強調，司機員駕駛均應確實遵守號誌顯示條件並不得超過ATP監控速度曲線，以確保行車安全。