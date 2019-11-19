吳斯懷為赴中聽訓道歉　因「國際禮儀」不能拔腿就走

▲吳斯懷接受訪問。（圖／翻攝高雄歷史哥YouTube）

記者黃巈禾／台北報導

退將吳斯懷被列入國民黨不分區名單，但過去到中國大陸聽國家主席習近平演講，聽到中國國歌時還起立，引起爭議。吳斯懷19日接受Youtuber高雄歷史哥的訪問時強調，事前不知情習近平出席，因國際禮儀不方便當場離開，「因為這件事有這個瓜田李下之嫌，我很樂意、很誠心在這裡跟各位致歉」。

吳斯懷表示，大家質疑他參加孫中山150歲誕辰的活動，「出發前不知道有這個活動」，但論壇結束的第二天，那是多出一天，本來是安排去北京逛逛街，買點東西，「前一天晚上通知第二天要穿正式服裝參加這個活動，那個時候我們團員沒有人知道明天誰主持」。

吳斯懷指出，「如果我們事先知道是習近平主持，可能我相信我們很多人就會說『不方便』、太敏感，完全不知道，我說這個話我負責，可以去問當場參加的幾十個團員，沒有人知道」，到了現場發現安檢很嚴格，才驚覺不太對勁，可能是大人物會來，但都已經坐好了，習近平也上台了。

吳斯懷認為，「我們站在國際禮儀上，兩岸交流，還有我們這個論壇中山黃埔兩岸的禮貌上，不能起來說拔腿就走吧！」此外，也有人質疑他們唱國歌，「跟各位老實說，他那個國歌，我到現在還不會唱，我怎麼唱？」當時站起來只是國際禮儀，「我不會唱，我們也不可能唱，我不會去唱中共的國歌！」

吳斯懷強調，當天如果知道習近平會去就不會參加，「我很樂意對所有網友說，因為這件事有這個瓜田李下之嫌，我很樂意、很誠心在這裡跟各位致歉，但是我絕對沒有這個心，我捍衛中華民國這個決心不容質疑，我生在台灣，長在台灣，國家給我栽培，我死了也會埋在台灣，我的骨灰也是撒在台灣」。