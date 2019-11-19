苦苓緊咬吳斯懷：不效忠民選合法政府　「憑什麼拿一個月12萬退俸？」





▲吳斯懷。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

國民黨不分區立委名單日前出爐，其中曾赴中國大陸的退將吳斯懷被列入第四名安全名單，持續在網路上引發爭議。作家苦苓18日表示，吳斯懷曾說過「我效忠1911年建立的中華民國，不效忠蔡英文的中華民國台灣。」公開聲明不效忠民選的合法政府，「這不是叛國，什麼是叛國？」

苦苓18日在臉書上發文表示，吳斯懷帶著32名退將赴陸聆聽大陸國家主席習近平講話，竟然說不知道習近平會來，還一起起立聽唱中國國歌「義勇軍進行曲」，說沒有唱，只是禮貌站起來，「請問對敵人還要有禮貌嗎？你的一生帶頭喊過多少次『消滅萬惡共匪』，怎麼卻對共匪的國歌起立致敬了？你變節了嗎？」

苦苓說，吳斯懷在《鳯凰網》教導解放軍，要他們具備隨時對外投射兵力的能力，「這不是中華民國的退休將領，在教導解放軍對付台灣嗎？你這樣對得起全國同胞嗎？對得起為了保衛台灣而英勇犧牲的同袍嗎？」

苦苓提到，吳斯懷領著一個月12萬的退休俸，2020年就將成為國民黨的不分區立委，如果參加了國防委員會，以他之前的前科累累，「我們怎麼相信你不會出賣國家機密？」希望吳斯懷「自己除掉自己」，別讓祖先蒙羞。

另外，苦苓也說，吳斯懷曾講過「我效忠1911年建立的中華民國，不效忠蔡英文的中華民國台灣。」他認為，吳斯懷「就是要跟台灣過不去，要跟台灣對著幹就對了？你不效忠政府、憑什麼跟政府一個月領12萬退俸？你公開聲明不效忠民選的合法政府，這不是叛國，什麼是叛國？」

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