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魏明谷：吳斯懷優秀得足以擠下新移民代表林麗蟬？

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▲▼1116 國民黨中央委員會-吳斯懷。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳斯懷。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

退將吳斯懷列國民黨不分區立委第四位，引發黨內外反彈聲浪。對此，台灣自來水公司董事長魏明谷表示，吳斯懷是我國退役中將，卻赴中國聽中國國家主席習近平訓話，聽中國國歌肅然起敬，台灣人可以接受這樣的人當立委嗎？「難道吳斯懷優秀得足以擠下新移民代表林麗蟬委員？」

魏明谷19日在臉書表示，18日彰化立委選舉登記首日非常熱鬧，相較民進黨，國民黨四位候選人的棒球裝也都很吸眼球，還有人跟他說「民進黨四位候選人打扮真得太庶民了」。

魏明谷指出，他樂於稱讚國民黨候選人的棒球裝，但場上正港的棒球員在國外為國爭光，一心只想為中華民國、為台灣隊求勝，精神令人欽佩，「我也想知道，穿棒球裝搏版面的國民黨候選人，面對中國這個大力選手時，內心也真的是台灣隊嗎？」

「我的憂慮，來自國民黨不分區的名單」魏明谷提到，別的不談，光是一個退役中將吳斯懷名列國民黨不分區的安全名單，就已讓他睡不著覺，吳斯懷是我國退役中將，卻赴中國聽中國國家主席習近平訓話，聽中國國歌肅然起敬，還稱「難道支持統一就是犯罪嗎」？台灣人可以接受這樣的人當立委嗎？

魏明谷提及，已經有許多人焦急得告訴他，來自不分藍、綠的朋友，許多人都無法接受吳斯懷這樣的人進入立法院，但吳斯懷確實就在國民黨內的不分區安全名單，民進黨四位彰化立委候選人早都已明確表達反對吳斯懷進入立法院，「因為我們都是台灣隊，為台灣抗中打拚！」

魏明谷也說，「穿上一身棒球服的國民黨立委候選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳、蕭景田，你們也是台灣隊，你們支持吳斯懷進入立法院嗎？」如果憂心，是不是也打一通電話給國民黨黨主席吳敦義，表達憂慮的心聲，如果沒動作，難道是支持吳斯懷的言行？

魏明谷還說，很開心我們都是台灣隊，選舉靠的是公平競爭，但請讓我們相信，穿上棒球服，不只是噱頭，更有解除民眾憂慮的心，因為我們都擔心，國民黨的不分區名單，將讓台灣步入香港的後塵，這也是眾多彰化縣民的憂慮，「其實，我也很納悶，難道吳斯懷優秀得足以擠下新移民代表林麗蟬委員？」

面對外界質疑，吳斯懷19日接受Youtuber高雄歷史哥的訪問時強調，事前不知情習近平出席，因國際禮儀不方便當場離開，「因為這件事有這個瓜田李下之嫌，我很樂意、很誠心在這裡跟各位致歉，但是我絕對沒有這個心，我捍衛中華民國這個決心不容質疑，我生在台灣，長在台灣，國家給我栽培，我死了也會埋在台灣，我的骨灰也是撒在台灣」。

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