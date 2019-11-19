親民黨20日9點公布不分區名單　「郭家軍」名次受矚目

▲宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

親民黨主席宋楚瑜宣布參選2020總統大選後，不分區名單備受矚目。親民黨19日傍晚發出採訪通知，20日上午9點將於中央黨部召開公布不分區名單記者會，由發言人于美人主持，且不分區提名人也將一起公開亮相。

針對親民黨不分區名單，宋楚瑜口風相當緊，日前曾表示會有「郭家軍」的影子，宋楚瑜19日接受廣播節目專訪時，在廣告時間一度點頭認劉宥彤、李鴻鈞、蔡沁瑜會列入名單，但節目開始後，又改口「我還要賣個關子」，等名單出來，會有三個特色「原地公開」、「弱勢關懷」、「專業能力」，有信心會超過三席。

鴻海集團創辦人郭台銘19日受訪時也自爆，18日已跟台北市長柯文哲、宋楚瑜見面，談論不分區名單，分別都談了一個多小時。他表示，宋楚瑜非常有誠意的與他兩次交換意見，郭陣營則是派出有代表性、有實力的人讓親民黨徵選，同樣沒有任何條件，只希望親民黨、民眾黨在將來國會有生存的空間，不要一黨獨大、國會過半用碾壓式的通過任何法案。

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