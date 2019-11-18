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「蔡賴配」挨批失去政治互信　管碧玲：民進黨團結是國民黨的痛

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▲▼總統蔡英文與賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲總統蔡英文、副總統候選人賴清德。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨立院黨團18日批評，總統蔡英文、副總統候選人賴清德在黨內初選時互相攻擊，早已失去政治互信。國民黨總統候選人韓國瑜也認為「蔡賴配」是派系妥協。對此，民進黨立委管碧玲回擊，「民進黨初選後的團結是國民黨永遠的痛！」

「國民黨不懂蔡賴配！」管碧玲透過臉書表示，民進黨初選後的團結是國民黨永遠的痛，國民黨不知道民主政黨可以因為民主，競爭到多麼激烈的程度，也不知道團結在共同的理念下，可以超越自我到多麼高遠的境界。

管碧玲指出，民進黨初選後可以團結，團結就是因為對國家有共同的理念；而團結就是因為對土地有強烈的責任，「國民黨都不知道，國民黨永遠不會知道！今天國民黨記者會喃喃自語，因為，他們真的都不知道！」

另一方面，針對韓國瑜質疑「蔡賴配」是獨派立場、受派系妥協，賴清德18日表示，記者會上已經說得很清楚了，「其實他不懂我的心，也不懂我們的心」。

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