拚台南6席立委全壘打　洪秀柱：民進黨休想派西瓜躺著選

▲洪秀柱與其他台南立委候選人登記參選。（圖／翻攝洪秀柱臉書，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨台南立委候選人洪秀柱18日帶著其他候選人一起登記參選。洪秀柱表示，她來到到台南參選，除了為黨重整旗鼓、提振士氣、深耕基層，同時也要帶給台南鄉親一個改變的契機，讓台南不再作為民進黨的禁臠，「民進黨也休想再派西瓜也能躺著選的心態，搪塞台南的鄉親」，希望能與其他候選人全力翻轉台南。

洪秀柱表示，2016年，人民給了民進黨機會，期待他們能帶領中華民國，走出國際困境，給國家一個生存發展機會，「然而我們卻看到民進黨不斷刻意挑釁對岸，製造兩岸危機；我們看到他們自私自肥、把台灣吃乾抹淨；我們看到民進黨東廠林立，不斷打擊政敵；我們更看到了國家外交不力、內政不修、百業蕭條、經濟不振！如今選舉到了，民怨四起，民進黨拿不出好的政績，只好又回頭操作亡國感！」

洪秀柱指出，所謂的亡國感只不過是民進黨愚民、騙選票的手腕，明明已經全面執政，心心念念的台獨理想，在完全執政下，連邊都不敢碰，還陪葬中華民國的發展及經濟，「2020，我們不要『芒果乾』，我們要『保濟丸』！保護台灣經濟、振興台灣的產業發展！」

洪秀柱提到，今天站在一起的候選人，共同希望全力翻轉台南，讓台南走出「六都之末」的困境；希望加強建設，開創府城古都新願景；希望打破民進黨在台南長期政治壟斷，找回民主監督制衡機制；更期盼可以共同捍衛中華民國並維護憲法尊嚴。

洪秀柱還說，自己從台北來到台南參選，除了為本黨重整旗鼓、提振士氣、深耕基層，同時也要帶給台南鄉親一個改變的契機，讓台南不再作為民進黨的禁臠，「民進黨也休想再派西瓜也能躺著選的心態，搪塞台南的鄉親」，她願意盡我畢生之力、用過往的經驗及熱誠，讓府城重返榮景開創新局，「衝破南關、柱守台灣」。

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