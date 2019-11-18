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國民黨團批「蔡賴配」貌合神離：過去殺到見骨　如今分贓結盟

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▲▼國民黨團召開記者會批評「蔡賴配」失去政治互信。（圖／翻攝王育敏臉書）

▲國民黨團召開記者會批評「蔡賴配」失去政治互信，兩人結盟「台獨鎖國」。（圖／翻攝王育敏臉書）

記者黃巈禾／台北報導

針對民進黨的2020「蔡賴配」，國民黨立法院黨團18日召開記者會批評，總統蔡英文、副總統候選人賴清德在民進黨初選階段相互攻訐、殺到見骨，早已失去政治互信，互不信任的兩個人，如今卻屈服在政黨與派系利益之下，分贓結盟合體。

立委曾銘宗批評，賴清德3月18宣布參加民進黨總統黨內初選，曾宣示要「力挽狂瀾」，到底是「力挽狂瀾」什麼？是認為蔡英文做的太差？一位爭取連任的總統，竟然遭到自己任命的行政院長挑戰，已經創造中華民國政治史上的紀錄，也證明蔡英文這3年半來領導無能。

曾銘宗指出，賴清德當初參與黨內初選，證明蔡政府的失能、失政，而蔡英文質疑賴清德是無誠信之人，這兩位搭檔正副總統選舉，本質上就是「無能、無信」的組合，國人應該要用選票唾棄這樣的候選人、下架蔡政府，中華民國不能再虛耗4年。

立委賴士葆諷刺，「英德聯盟」很明白看得出來，賴清德是被「逼婚」、「搶親」，兩人在初選時殺得刀刀見骨，彼此的信任度早已蕩然無存；民進黨初選中，賴清德不只一次質疑蔡英文動用國家機器、網軍對付他，兩人理念完全南轅北轍，蔡英文須說明，是否認同賴清德的台獨理念並推動實質台獨工作？

▲▼ 蔡英文賴清德出席競選總部成立大會 。（圖／記者張一中攝）

▲蔡英文、賴清德出席競選總部成立大會。（圖／記者張一中攝）

賴士葆指出，賴清德多次在公開場合呼籲蔡英文特赦阿扁，蔡英文須說明，是否照單全收？另外賴清德在初選中曾指控蔡英文，動用國家機器及網軍進行打壓，蔡英文至今未對外說清楚，這組治國理念南轅北轍的總統候選人，如何齊心為國家前途打拼，有必要接受國人最嚴格檢驗。

另外，立委王育敏則抨擊「蔡賴配」是貌合神離，在記者會上看不到賴清德一絲喜悅，反而多了無奈神情，2018年12月8日賴清德請辭行政院長時曾說「只有我離開，總統才能大破大立」，如今和蔡英文搭檔競選，萬一不幸選上，難道「大破大立」不需要了？舊的局面又開始？

▲▼蔡英文副總統參選人公布。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡英文公布副總統人選是賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

王育敏指出，蔡英文3年半斷7個邦交國，再做4年邦交國恐怕只剩個位數，台灣變國際孤兒，這樣的搭檔組合，如何讓台灣經貿有所拓展並與國際連結？韓國瑜與張善政有相同的治國理念、方向與默契，蔡賴配只有貌合神離的虛情假意，蔡英文須告訴國人「妳真的信任賴清德嗎？」

曾銘宗強調， 蔡英文2016年5月20日就職以來，青年低薪問題未獲改善、台灣貿易遭邊緣化、產業結構轉型未見成效、區域和平及兩岸關係裂解、社會安全網建構與司法改革不見績效，在在顯示3年半來的各個施政面相徹底失敗，根本是無能的政府，只靠操弄統獨的主權議題騙取選票。

國民黨立院黨團認為，「蔡賴配」是赤裸裸的把個人與黨派利益，凌駕於國家及人民前途之上，呼籲全民以選票唾棄這個未來極可能危及國家正常發展的「無能、無信」組合。

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