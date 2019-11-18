立委選舉登記起跑　國民黨台南6選將聯合完成登記

記者林悅／台南報導

第10屆立法委員選舉11月18日開始受理登記，國民黨提名藍營6名選將，在國民黨台南市黨部主委謝龍介的陪同下，一同完成登記，另參選第4選區（永康、新市、新化區）的圓黨溫米樂，則搶得頭香。

▲國民黨提名藍營6名選將，在國民黨台南市黨部主委謝龍介的陪同下，一同完成登記。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委選舉登記從18日上午8時開始至11月22日下午5時30分止，18日一大早參選第4選區的圓黨溫米樂搶先登記拔得頭香，與一邊一國行動黨提名的林志文先後完成參選登記。

▲一邊一國行動黨提名的林志文完成參選登記。（圖／記者林悅翻攝）

林志文表示，當選立委進入新國會，必定推動10大政見9大福利政見，包括正名制憲，內閣制，三權分立。廢止公投不能綁大選…等等，此外，面對中國對台灣的各種打壓，林志文強調，他是阿扁台南故鄉唯一提名的立委參選人，2020年1月11日林志文的當選及一邊一國行動黨有超過3席以上席次，讓台獨聲音進入新國會，才能遏止中國囂張聲勢，確保台灣主體性及安全。

國民黨6個選區的參選人蔡育輝、李武龍、童小芸、林燕祝、蔡淑惠、洪秀柱，等6人，也各自大批支持者陪同下，抵達台南市選委會，一行人先在場外高呼凍蒜及國民黨6席全上的口號，營造勝選氣勢，再由國民黨台南市黨部主委謝龍介率領下進入台南市選委會，一字排開同時辦理登記手續，展現國民黨團結一致的氣勢。