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賴清德被迫當副手？謝龍介提醒蔡英文：硬娶的新娘不會愛你

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▲▼ 蔡英文賴清德出席競選總部成立大會 。（圖／記者張一中攝）

▲賴清德接任蔡英文副手後，神情相當嚴肅 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨公布「蔡賴配」，國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，行政院長賴清德根本是被強迫，他提醒總統蔡英文，「硬摘的水果不會甜，硬娶的新娘不會愛你。」

謝龍介指出，今年民進黨黨內初選時，賴清德被蔡英文動用國家機器修理，賴清德還呼籲蔡總統不要再用網軍修理他，當時的賴清德哀號地像隻小雞一樣。

謝龍介說，賴清德初選輸了，可是輸得不甘願，但賴清德風度很好，當時並沒有翻桌，結果現在卻被迫蔡賴配。

國民黨總統參選人韓國瑜則表示，蔡英文和賴清德兩人對於國家認同理念不一樣，這不是對於全台2300萬人民開一個大玩笑嗎？人民需要了解總統、副總統要帶台灣人民往什麼方向走。

媒體詢問，賴清德過去支持台獨、赦免陳水扁，蔡英文是否應該解釋兩人立場是否相同？韓國瑜說，如果蔡英文支持台獨，和賴清德是一致的，「那就請蔡英文總統大聲地說出來支持台獨。」

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