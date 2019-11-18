主持台中國際機場航廈改善工程　蔡英文：台灣航太產業起手式

▲總統蔡英文主持台中國際機場改善工程典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中國際機場近年來客運量快速成長，航廈容量使用已趨飽和，總統蔡英文18日主持航廈工程改善動土儀式時，除了期許交通部能以國際標竿機場的格局，擘劃未來機場發展之外，今天的動土更是台灣航太關聯產業發展重要的一環，代表邁向升級的「起手式」。

▲蔡總統主持動土典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

台中國際機場航廈改善工程動土典禮，包括總統蔡英文、交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委洪慈庸、沈智慧、台中市副市長楊瓊櫻、市議員楊典忠和張家銨等人出席。

▲蔡總統祈求工程順利。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文表示，機場是城市的重要門戶，也是人潮的來源，這幾年，「中進中出」的國際旅遊模式，就是林佳龍部長打下的基礎，林在台中市長任內，更成功開闢直飛日本、南韓、越南、泰國、柬埔寨等國首都，讓中部民眾出國不再奔波到桃園，更加便利，她期許交通部未來要以國際標竿機場的格局，逐步擴建既有的機場設施，並推動新國際航廈、民用跑道等各項建設。

▲蔡總統抵達機場。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡更指出，台中有精密機械產業聚落，適合發展航太維修市場，不久前，她才來台中見證空軍新高教機出廠，機場未來發展方向，正可以結合在地資源及地方產業，跟「國機國造」政策相輔相成，成為台灣航太關聯產業發展的一環，而國內航廈改善工程動土，更代表了邁向升級的「起手式」。

▲林佳龍、張家銨開心和亞洲大學生合影。（圖／記者鄧木卿攝）

林佳龍表示，因應台中機場運量快速成長，已經指示民航局提早啟動「台中機場2040年整體規劃」，以1千萬人次以上容量為目標，提出終極發展藍圖願景，他也首度揭示未來機場聯外交通規劃，除了機場捷運之外，將從國道3號清水服務區直接開闢聯絡道銜接機場，5分鐘可到達。

民航局長林國顯簡報指出，台中國際機場客運量2018年年運量已達歷史高峰264萬人次，較2017年成長超過10%，因此民航局除了啟用7座遠端/過夜機坪，減緩營運機坪調度壓力之外，這次也投入9.9億元改善經費，預計於2022年底完工。

林國顯表示，台中機場國內航廈改善工程將延續國際航廈「國慶鳥展開雙翼 凌空翱翔 乘風破浪」設計理念，將兩座航廈在外觀上進行意象整合設計，完工後航廈年整體容量可增加1百萬人次，達369萬人次。

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