雲端最前線／各黨不分區最終名單出爐！第三勢力誰能突破重圍？

新聞節目中心／綜合報導

立委選舉22日截止登記，各黨不分區名單陸續出爐，民眾黨原本上週五要正式公佈，一延再延，是因為內部喬不攏？還是因應藍綠兩黨名單變動，需要研擬更好的「完美名單」應戰？此外，外傳台北市長柯文哲領軍的民眾黨，對於鴻海集團創辦人郭台銘雙押寶的行為不滿，但16日郭台銘又合體民眾黨立委參選人拍攝宣傳照，試圖打破外界不合傳聞，郭台銘跟民眾黨還有親民黨，三方競合關係會對選舉造成什麼影響？《雲端最前線》18日邀請親民黨競選總部發言人于美人、民眾黨發言人陳思宇、國民黨青年團總召田方倫、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲1116 國民黨中央委員會。（圖／記者黃克翔攝）

國民黨16日召開中央委員會，由210名中央委員投票決定名單人選，最後投票結果，排名第17位的前陸委會副主委張顯耀獲得57張同意票，106張不同意票，是唯一被刷掉的不分區立委提名人，至於爭議很大的吳斯懷、主席吳敦義最終順利留在名單內，這份名單有機會扭轉局勢？

2020總統立委大選倒數54天，總統蔡英文17日上午正式宣布副手是前行政院長賴清德，民進黨最強組合「英德配」正式成軍。黨政人士分析，蔡英文和賴清德兩人從個性到吸引客群都互補，要以完美組合姿態對戰國民黨的「韓張配」，全力拚連任；同時，蔡賴兩人發揮1加1的力量，「雙箭頭輔選列車」正式啟動，這個搭配真的能同時拉抬立委選情？登上《雲端最前線》一同揭密。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。