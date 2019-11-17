民進黨賴惠員成立台南東山後援會　與王定宇共倡「守護主權、世代共榮」

▲民進黨台南市立委第一選區參選人賴惠員，在東山區舉辦與總統蔡英文的聯合後援會成立大會，並且邀請到同黨籍的第六選區參選人王定宇前來助講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市立委第一選區參選人賴惠員，11月17日的下午在東山區，舉辦與總統蔡英文的聯合後援會成立大會，並且邀請到同黨籍的第六選區參選人王定宇前來助講，2人的演講既簡單又充滿力道，呼籲大家守護現在的主權，為後代的安全鋪路，引發鄉親一陣掌聲。

王定宇說，立委不分區名單代表一個政黨所擁抱的價值觀，也是帶領國家未來走向的重要指標，慎重挑選人才的重要性不言而喻。可是近日看到國民黨的名單，心中只浮現「荒腔走板」四字，言行完全傾中的葉毓蘭、吳斯懷居然穩坐安全席次內，大聲疾呼要求武統台灣邱毅也一度在內。

王定宇指出，香港市民遭受暴警摧殘只是冰山一角，在中國統治下，許多暴政的消息都被成功的封鎖，台灣又有傾中媒體，稀釋來自國際媒體揭發的中國醜聞，例如：曾經讓畜牧業草木皆兵的非洲豬瘟、進行宗教迫害、強力鎮壓抗議老兵等等。國人在資訊嚴重不足的狀況下對中國放下戒心，還誤以為對方總是抱持善意而來，無形中已經對台灣的民主造成侵蝕。所以明年一定要全力支持民進黨，一起來讓國會過半，才能讓「中共代理人法案」成功在立法院推動。像賴惠員就是很優秀的立委人選，請大家熱情支持。

賴惠員隨後也表示，主權是構成國家的重要零件，接受一國兩制的香港，就是因為缺乏主權而無力保護自由、法治的體制，並且無法抵抗中國威權的侵蝕。未來進入立法院後，也將會積極投入「中共代理人法案」的修法，以確保台灣未來子孫的民主自由不受到侵蝕。