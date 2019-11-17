台南嫁女兒！數百人淚看世紀婚禮小插曲…林志玲隱藏「細心反應」超感動❤

▲世紀婚禮小插曲，林志玲、AKIRA改到2樓送飛吻揮手。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方、羅凌筠／台南報導

台南人大事！名模林志玲世紀婚禮17日登場，與日籍老公AKIRA在美術一館舉行婚前酒會，下午4時起就封街，數百民眾擠爆，感動地說，特地來送「台南女兒」出嫁，讓警方不得不拉起封鎖線。原定夫妻倆要一起步上入口，因太擠改在2樓揮手致意再下樓，背後隱隱藏著志玲姐姐「想讓粉絲看一看」的窩心一面。

周末兩天網路上瘋狂流傳收到「前女友喜餅」的搞笑文章，原來是林志玲要在台南與AKIRA舉辦世紀婚禮。兩人17日從早到晚都有行程，志玲姐姐身穿Ralph Lauren訂製婚紗，挽著爸爸林繁男的手步出晶英酒店，先從吳氏大宗祠舉行吃茶儀式，之後轉往美術館酒會。

▲台南嫁女兒啦！數百人擠爆現場。（圖／記者蕭雅玲攝）



熱情民眾早早就到美術館卡位搶拍，警方下午4時清場封街，眼見人潮越來越多，趕緊拉起封鎖線隔離，不少在地人笑說「自稱前男友在排隊」、「台南男生都去看前女友最後一面」、「他們都有拿到喜帖啦！」數百人擠爆現場，誇張場面更讓網友驚呼「比媽祖還熱鬧」，其中不少台南人感動說「來送台南女兒出嫁」、「在地姑娘，行銷台南，讚！」「志玲姐姐結婚，百年也一次而已」、「台南嫁女兒」、「台南人看得是『開心』」。

事實上，林志玲原訂要和AKIRA手牽手一起踏上美術館入口大道，但因現場人潮擠爆封鎖線，後來改到2樓向大家揮手致意，還甜蜜的送上飛吻，接著再下樓和民眾見面，被問到給老公打幾分，她也嬌羞笑著低聲說「100分」，閃爆現場。林志玲面對這一段小插曲仍不改初衷，背後隱隱藏著她堅持「要讓粉絲看一看」的窩心小互動。