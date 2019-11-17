大量競選旗幟遭破壞丟山谷、水溝　林燕祝競總要警方查清楚

▲台南市第四選區立委參選人林燕祝，在新化區數十面競選旗幟又遭人惡意破壞，丟棄在山谷和水溝內，競選總部要求新化警分局依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第四選區立委參選人林燕祝，在新化區競選旗幟又遭人惡意破壞，丟棄在山谷和水溝內，估算數量多達數十面，競選總部對此不再姑息，將調閱路口監視畫面，要求新化警分局依法偵辦，追查破壞動機與責任。

林燕祝競選總部指出，總部成立當時即曾發生競選看板被火燒毀的事件，原本希望不再發生類似情況，未料卻變本加厲，新化11月底即將成立聯合競選總部，竟又有旗幟被大量破壞，不但時間點過於巧合，數量又比之前多出十數倍，令人氣憤，懷疑其中存蹊蹺，需要查個水落石出，以免有人食髓知味，持續搞破壞。

林燕祝競選總部發言人江國銘指稱，第四選區包括永康、新化及新市三區，林燕祝具新化女兒的地緣優勢，深入走訪在地鄉親之餘，許多社區和道路皆插有競選旗幟，向大家問候尋求支持，基層反應達到預期，他呼籲有心人就此打住，因破壞競選旗幟不會改變鄉親對林燕祝的認同，相反地引起民眾反感，終將自食惡果。

林燕祝重申清白參選原則，唾棄使用損人不利己的暗招，要求競選團隊以服務成績爭取選票，也籲請相挺的民眾不可有過度情緒和動作，光明磊落打一場君子之爭的選舉。