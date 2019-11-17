大台南青溪婦女協會會員大會　洪秀柱：婦女的心願是安居樂業

▲國民黨台南市立委參選人洪秀柱，出席大台南青溪婦女協會會員大會活動及歸仁公有市場爭取支持，獲得熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委參選人洪秀柱，出席大台南青溪婦女協會會員大會活動，再次重申了老百姓最大的心願、也是我們對政府最基本的期待，就是希望家家戶戶能安居樂業、國家能安全、社會能穩定、先生能有好的工作、 孩子能有好的發展，婦女們不用煩惱會不會打仗、小孩是不是要上戰場！

洪秀柱說，我們看到的是民進黨「草螟仔弄雞公」，刻意挑釁對岸，製造兩岸危機！而立法院又被民進黨予取予求，只要有關係人事案隨便過！國家的重大預算反而成為他們綁樁的利器！甚至操弄民粹，製造族群對立！所以2020的選舉，只有韓國瑜可以維持兩岸的穩定和平，只有國民黨立委席次過半，才能對抗惡劣的民進黨！

洪秀柱拜託婦女會會員們，一定要堅持相挺，讓立院有中道的力量可以為老百姓的安全及福利把關，讓台灣能穩定的向上發展！雖然不分區名單不盡如人意、也不夠年輕化，但每位被提名的候選人仍具有各自的專業。如果各位因為對名單有點失望決定不投，那會影響到席次，甚至可能差幾席無法過半，最終得利的還是民進黨，那我們如何改變惡劣的現況呢？

洪秀柱強調，國民黨不能再像過去「溫良恭儉讓」！進到立院後一定發揮最大戰力，為了百姓據理力爭！請大家團結有信心，讓韓國瑜當選總統，和平穩定的帶領國家進步，也讓立法委員席次能過半，嚴格控管國家預算、努力制定有利百姓的法案！2020唯有國民黨重返執政、國會過半，才能擺脫中華民國停滯不前的窘境，再迎榮景！

洪秀柱17日上午再度來到歸仁公有市場爭取鄉親支持，受到民眾熱情歡迎，洪秀柱說，感謝每一分給予洪秀柱的熱情鼓勵，以及象徵吉利的各種祝福，有鹼粽（簡單中選）、蒜（凍蒜）、鳳梨（旺）、蘿蔔（好彩頭）！這條路雖然艱辛，但為了中華民國的尊嚴、為了導正社會風氣、為了下一代良好的環境、更為了贏回台南榮景，洪秀柱無畏無懼！