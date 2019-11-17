妃妃姐姐親子活力派對首場爆滿　陳亭妃化身孩子王

▲首場「妃妃姐姐親子活力派對」，現場人潮爆滿，陳亭妃化身孩子王，與鄉親互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃走下質詢台，展現不同於問政時犀利的一面，11月17日小北成功夜市舉辦首場「妃妃姐姐親子活力派對」，現場人潮爆滿，許多爸爸媽媽阿公阿媽帶著小朋友前來闖關，超過4千人次在各個攤位穿梭。

不僅闖關遊戲區笑聲連連，兒童氣墊區更是充滿孩子歡樂的尖叫聲，魔術師表演時，小朋友們甚至爭先恐後上前、為之瘋狂。最重要的是，陳亭妃與「妃妃姐姐」娃娃化身為孩子王，一開場就帶來兒童界國歌「Baby鯊魚」帶動跳，穿梭在許多小小主人翁之間，氣氛瞬間帶到最高潮，大朋友、小朋友搶著合照，家長們紛紛稱讚親子活動辦得很成功，小朋友開心、大人放心。



陳亭妃表示，常常聽到家長向他陳情，假日不知道該帶孩子去哪裡走走，若沒有外出放電，小朋友在家只會滑3C產品，對成長發育實在不恰當。因此，特別舉辦戶外嘉年華式的親子活力派對，讓政治也可以很歡樂，選舉也能不一樣，揮別傳統造勢的生硬氣氛，改為溫馨又有活力的親子活動、寓教於樂。

陳亭妃強調，11月24日下週日上午9時30分至11時30分將在安南區樺谷夜市（安富街346號）舉辦第2場「妃妃姐姐親子活力派對」，不僅如此，未來將在北區、安南區舉辦多場不同主題的親子活動，歡迎大家加入立法委員陳亭妃Line頻道（加入網址： https://line.me/R/ti/p/@nhu2565u 或ID搜尋 @nhu2565u），相關資訊會在第一時間公布。