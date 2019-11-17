　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／理大示威者「射箭命中員警小腿」…港警怒了：生命受嚴重威脅！應立刻停止

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者游宗樺、朱世凱、宋良義／香港－台北連線報導

香港示威者持續佔領理工大學道路，並且向警方扔擲磚頭、汽油彈等。港警稍早表示，約在今（17）日下午2點左右，有員警的小腿被利箭射中，雖然意識清醒，不過傷口持續流血，目前已經送醫治療。

▲▼理大示威者「射箭命中員警小腿」　港警怒了。（圖／翻攝自香港警察粉專）

▲示威者在現場射箭，命中員警小腿。（圖／翻攝自香港警察粉專，下同）

港警在臉書發文表示，示威者在今早10點左右開始，持續以致命武器攻擊警方防線。一名警察傳媒聯絡隊隊員在漆咸道南和柯士甸路交界，距離理工大學近30公尺處，被箭射中小腿。據悉，受傷警員當時正進行傳媒聯絡的工作，附近有大批記者正進行採訪。港警表示，此等攻擊行為對在場所有人構成嚴重生命威脅。

▲▼理大示威者「射箭命中員警小腿」　港警怒了。（圖／翻攝自香港警察粉專）

▲▼理大示威者「射箭命中員警小腿」　港警怒了。（圖／翻攝自香港警察粉專）

警方也嚴厲譴責有關暴力行動，「現正進行驅散及拘捕行動」；由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。

《ETtoday新聞雲》記者稍早現場直擊，示威者為了對抗警方，因此投擲汽油彈，並試圖利用滅火器撲滅催淚彈，並且持鐵條、大聲公、雨傘武器進行對峙。警方不久後也出動催淚彈及水炮車，讓現場充滿藍色水花。

有員警大聲警告，示威者應立即離開及停止攻擊，其他圍觀市民也需趕緊散去；但多名黑衣人卻依舊沒有動作，反倒繼續向火炮車方向丟汽油彈和雜物。下午2點48分左右，火炮車再次出動，向暢運道一帶射出催淚水劑和藍色水。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

▼香港警察發射水炮車驅逐人群。（圖／翻攝達志影像／AP直播畫面）

▲香港警察發射水炮車驅逐人群。（圖／翻攝AP直播畫面，下同）

ET快訊
AKIRA誓言特學中文告白！「讓妳成為全世界最幸福的人」林志
直擊／林志玲夫妻鞠躬後哭了！AKIRA「甜笑掀老婆頭紗」眼裡
LIVE／林志玲與AKIRA乘白色奢華禮車　吳氏宗祠舉行結婚
LIVE／林志玲「吃甜甜百年好合！」《ETtoday》直擊傳
LIVE／林志玲穿珍珠領白紗典雅現身！甜勾AKIRA搭賓利赴
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

「媽媽我愛妳…」14歲少年留2封遺書「14F墜樓身亡」：語言暴力很傷人！

姐姐不給玩手機！16歲弟氣炸「猛砍她身亡」下秒23F跳樓慘死…媽前一天才剛生日

人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲劇了

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

影／爸媽缺席家長會！紅衣男孩「持刀坐27F邊緣」絕望了：明明答應過的…

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

吱吱深情飆唱《Shallow》　陶喆自薦 :我可以幫你製作

9歲男孩蓄髮18個月被譏「像女生」剪去長髮助癌童...母讚：以他為榮

全球僅1隻！「額頭多1條小尾巴」　超萌獨角浪汪爆紅...網友搶領養

Ella祝福林志玲：找我「取經」生子！　跨年冰島孕二胎？...太冷蝌蚪游不動XD

陳意涵腦洞大開編「夫妻悲情故事」　老公聽「一句話」秒傻眼XDD

水炮車再出動！示威者天橋後「設路障＋燒障礙物」　警：不排除用致命武器

華聞快遞／四川五大支柱產業營收突破2.9萬億元　同比增長10.9%

影／汽油彈、催淚彈四射！　香港警方呼籲：理工大學情況危險，切勿前往

影／理大示威者「射箭命中員警小腿」…港警怒了：生命受嚴重威脅！應立刻停止

陸媒評習近平涉港言論：已成維護和破壞一國兩制的「鬥爭」

影／香港理工大學「抗爭食堂」開飯　熱食、冷飲都有...入內禁拍臉部！

LIVE／理大衝突提升！港警「出動催淚彈+水炮車」與示威者持續對峙

與男友橋上大吵！20歲女大生「離奇溺斃河中」…媽痛哭：男方早有家室了

香港幼稚園、中小學明繼續停課！　最快19日恢復上課

漆咸道南港警動用「最低武力」催淚彈　示威者撿起丟回再推進

12強／墨西哥首度進奧運　瑞安有機會去打

一早起床...突發現「聲音沒了」！楊丞琳嚇壞：只有嘴巴在動

快訊／韓國瑜轟吳敦義不分區名單：國民黨不能帶面具騙人民！

水炮車再出動！示威者天橋後「設路障＋燒障礙物」　警：不排除用致命武器

這下真的GG了…他到湖裡游泳　寄生蟲「鑽下面」產卵！醫：恢復機率30%

李榮浩騙在工作...下秒「霸氣獻2驚喜」！楊丞琳大哭：他沒有讓我失望過

林志玲世紀婚「絕美婚紗」驚豔！　AKIRA親友團、陳怡蓉現身送祝福

林志玲、AKIRA婚禮之吻親2次！　換POSE喇舌…蔡康永：好像在演電影　

林志玲、AKIRA絕美婚紗照曝光！拍攝地點「藏滿愛的回憶」

中信盃黑豹旗／嶺東對東勢單局灌3分　「夠拼」一度追至1分落後

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

大陸熱門新聞

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

人妻台上熱吻陌生男　下場慘了

長官閃退飯局...與女下屬交纏「暴斃身亡」

妻挺孕肚！他網購迷藥...摻女同事碗裡

結紮4個月妻子竟懷孕　院方回應了

示威者深夜投汽油彈　港警催淚煙驅趕

景區當乞丐8年 陸男買40坪房

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

港警「出動催淚彈+水炮車」與示威者對峙

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

雙11快遞燒了！河南貨車起火「13噸全變灰」

天真弟「拿磁力球DIY塞下體」內褲吸滿血水捧肚求救

《小時代》歌手高愷蔚　闖上海圓夢

12歲智障女童遭兩度性侵「8個月內懷孕2次」

更多熱門

相關新聞

港警「出動催淚彈+水炮車」與示威者對峙

港警「出動催淚彈+水炮車」與示威者對峙

自從香港中文大學爆發衝突之後，16日晚間開始，香港理工大學學生與防暴警察又發生激烈對峙，警方向學生投擲催淚彈，學生則以汽油彈回擊，警方久攻不下，至凌晨突然撤退。17日上午10點左右，雙方再次展開攻防。

解放軍清理路障　泛民主派：溫水煮青蛙

解放軍清理路障　泛民主派：溫水煮青蛙

香港警務處長：港警光明磊落、保持信心

香港警務處長：港警光明磊落、保持信心

5個月射9362枚催淚彈！港警認會釋出戴奧辛

5個月射9362枚催淚彈！港警認會釋出戴奧辛

體大校長邱炳坤涉圖利特定廠商　70萬元交保

體大校長邱炳坤涉圖利特定廠商　70萬元交保

關鍵字：

射箭理大港警示威者

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

乘客拒讓位　她公審：丟台灣人臉

都用「塑膠袋裝熱湯」！她罹癌摘子宮…2孩下場超慘

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

北科大赴美失蹤留學生找到了

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

林志玲婚紗曝光！珍珠點綴美翻啦

iPhone史上最大的資安危機漏洞 14機型受災

背包女墜37樓「碰4樓平台」屍體倒掛牆上　頭顱飛進河

闖紅燈遭攔！台中騎士：你開單我就撞死還有600萬領

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

UBIKE忘記還！GINO過18小時刷卡「嚇到翻白眼」

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

小A辣突投震撼彈：在變性！

空拍超震撼！韓國瑜惹怒市民...10萬高雄人挺小英「光復高雄」

獨／小S中性打扮「要讓林志玲全場最美」

更多

最夯影音

更多
舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家

舊屋重建！90歲翁「暖捐善款」　368名義工助父攜3姊妹獲新家
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

台鐵大媽行李擋道...車長出面勸　她爆氣怒飆「我要檢舉妳！X種」

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

阿扁保外20次！癌末受刑人卻遭拒　妻崩潰自殘：他剩半年能陪1歲兒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面