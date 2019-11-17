影／理大示威者「射箭命中員警小腿」…港警怒了：生命受嚴重威脅！應立刻停止

記者游宗樺、朱世凱、宋良義／香港－台北連線報導

香港示威者持續佔領理工大學道路，並且向警方扔擲磚頭、汽油彈等。港警稍早表示，約在今（17）日下午2點左右，有員警的小腿被利箭射中，雖然意識清醒，不過傷口持續流血，目前已經送醫治療。

▲示威者在現場射箭，命中員警小腿。（圖／翻攝自香港警察粉專，下同）

港警在臉書發文表示，示威者在今早10點左右開始，持續以致命武器攻擊警方防線。一名警察傳媒聯絡隊隊員在漆咸道南和柯士甸路交界，距離理工大學近30公尺處，被箭射中小腿。據悉，受傷警員當時正進行傳媒聯絡的工作，附近有大批記者正進行採訪。港警表示，此等攻擊行為對在場所有人構成嚴重生命威脅。

警方也嚴厲譴責有關暴力行動，「現正進行驅散及拘捕行動」；由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。

《ETtoday新聞雲》記者稍早現場直擊，示威者為了對抗警方，因此投擲汽油彈，並試圖利用滅火器撲滅催淚彈，並且持鐵條、大聲公、雨傘武器進行對峙。警方不久後也出動催淚彈及水炮車，讓現場充滿藍色水花。

有員警大聲警告，示威者應立即離開及停止攻擊，其他圍觀市民也需趕緊散去；但多名黑衣人卻依舊沒有動作，反倒繼續向火炮車方向丟汽油彈和雜物。下午2點48分左右，火炮車再次出動，向暢運道一帶射出催淚水劑和藍色水。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼香港警察發射水炮車驅逐人群。（圖／翻攝達志影像／AP直播畫面）