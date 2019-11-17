LIVE／理大衝突提升！港警「出動催淚彈+水炮車」與示威者持續對峙

記者游宗樺、朱世凱／香港－台北連線報導

自從香港中文大學爆發衝突之後，16日晚間開始，香港理工大學學生與防暴警察又發生激烈對峙，警方向學生投擲催淚彈，學生則以汽油彈回擊，警方久攻不下，至凌晨突然撤退。17日上午10點左右，雙方再次展開攻防，港警也出動催淚彈和水炮車，試圖驅散人群。

▼香港警察發射水炮車驅逐人群。（圖／記者游宗樺攝）

《ETtoday新聞雲》記者稍早現場直擊，附近解放軍軍營裡面有軍人在圍牆邊查看，而警方持續緩慢推進。示威者丟出汽油彈之餘，還拿滅火器企圖撲滅催淚彈，並且持鐵條、大聲公、雨傘與警察對峙中。警方不久後也出動催淚彈及水炮車，讓現場充滿藍色水花。

據悉，下午2點開始，理大部份外牆已變成藍色，而大批黑衣人仍聚集於暢運道（Cheong Wan Road）和警方衝突，水炮車則繼續射出催淚水劑及藍色水。有員警大聲警告，示威者應立即離開及停止攻擊，其他圍觀市民也需趕緊散去。但多名黑衣人卻依舊沒有動作，反倒繼續向火炮車方向丟汽油彈和雜物。

港媒曾指，香港「三罷」行動持續多日，多所大學成為主戰場，多條主要道路被堵塞。理大發言人隨後也承認，理工大學多個實驗室被破壞，裡面的危險化學物品被取走，校方認為事態嚴重，可能對公眾安全構成嚴重威脅和傷害，因此報警備案。

▼港警水炮車噴射藍色水柱。（圖／達志影像／美聯社）

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