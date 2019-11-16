8成民眾有信心　香港警務處長：港警以民為本服務市民

▲香港近幾個月爆發多起警民衝突。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

香港近幾個月來警民衝突頻發，警務處處長盧偉聰16日出席警察學院結業會操，勉勵學員堅定信念、光明磊落、保持信心，應對目前公共安全和公共秩序所受的威脅。即將退休的他強調，希望警務人員繼續以民為本，服務市民，保持香港安全穩定。

根據香港政府新聞網，盧偉聰在致辭時說，警務人員要堅定自己加入警隊的初心，就是維護法紀和除暴安良，去年罪案數字跌至54,225宗，創1974年以來最低，這是警隊和市民共同努力的成果。

他表示，去年的調查中，8成4受訪者對警隊服務感到滿意，是自2000年以來最高，而去年的調查中，也有近8成受訪者表示對警隊有信心。

▲香港929遊行，示威者在警察總部前對峙，警方開催淚彈驅離人群。（圖／記者黃彥傑攝）

盧偉聰指出，雖然過去數月發生連串事件，警民關係受到嚴峻考驗，但只要警察保持團結，緊守崗位，做事光明磊落，繼續公平公正地執法，警隊工作定能獲得廣大市民認同，終有一天會渡過當前的難關。

根據香港警務處網站，對於即將要離開工作超過3分之1世紀的香港警隊，盧偉聰表示：「我的心永遠和香港警察聯繫在一起」。他又說：「能夠帶領這支世界一流的專業警察隊伍，實在令我深以為傲。」

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