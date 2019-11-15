6月起狂射9362枚催淚彈！港警承認會釋出「戴奧辛」毒物

▲港警承認射催淚彈會釋出戴奧辛毒物。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港反送中風波持續升溫，「全港反送中聯席」15日在記者會上指出，警方在反修例運動以來，至今已施放最少9362枚催淚彈，同時批評警方嚴重濫用，會影響市民的健康及破壞生態。港警15日承認，警方的催淚彈有機會釋放戴奧辛，但最主要還是示威者每天燃燒雜物及塑膠，才造成污染。

綜合港媒報導，聯席統計過往警方於記者會發布過的數字後指出，由6月12日至11月13日期間，警方共施放過最少9362枚催淚彈。

聯席成員之一，註冊護士朱慧芳表示，催淚彈釋出的化學成份，尤其是遇熱後會釋放致癌物二噁英（戴奧辛），對人體的皮膚、肌肉、生育系統、荷爾蒙及氣管等都有傷害。她強調，催淚煙是水溶性，沉澱於食水中會釋放放射性物質，如同「慢性原子彈」，建議曾吸入催淚氣體的市民，要多呼吸新鮮空氣及進食抗氧化食物。

港警近來狂射催淚彈，《立場新聞》記者陳裕匡日前在臉書上表示，醫生證實他患上了由類戴奧辛引致的氯痤瘡。不過，行動部高級警司汪威遜14日在記者會上指出，對有人將戴奧辛連結到警方催淚煙「摸不著頭腦」。

不過，汪威遜15日證實，警方的催淚彈有機會釋放戴奧辛，但最主要還是示威者每天燃燒雜物及塑膠，而警方使用催淚彈目的是阻止「暴徒」，並不是製造污染。

據悉，CS催淚性毒氣是在1928年由兩名科學家Ben Corson和Roger Stoughton發明，兩人姓氏的首個字母便成為該物質的名字簡稱，美軍於越戰中曾大量使用，目前國際上的大型鎮壓行動中，也常常見到CS身影，且被感染的人會有灼熱的感覺，眼部會大量流眼淚，也可能出現作嘔、頭痛、頭暈等徵狀。

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