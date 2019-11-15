體大校長邱炳坤涉弊80萬交保　射箭培訓耗材採購圖利特定廠商70萬

▲體大校長、射箭協會副理事長邱炳坤涉圖利廠商被檢察官傳喚後諭令交保。（圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

中華民國射箭協會於2017年間，受體育署授權辦理4項採購案，卻傳出圖利特定廠商得標，涉案金額近70萬元。北檢指揮調查局4路搜索，並約談協會副理事長、國立體育大學校長邱炳坤等8名被告，檢察官複訊後在15日依違反《政府採購法》、圖利等罪，諭令邱炳坤80萬元交保候傳，射箭協會副秘書長陳岱伶等5人交保10萬到20萬元，2人請回。

據了解，由此次涉案的「榮騰」企業得標、並有體育署國家訓練中心補助的「2017年世大運暨亞運反曲弓培訓計畫消耗性器材採購案」等3項、運佳旅行社得標的「第14屆世界青年暨第8屆世界青年射箭錦標賽機票採購案」，投標過程涉嫌圖利廠商，金額近70萬元。

邱炳坤在射箭選手時期戰績輝煌，曾於比賽中一舉破了5項全國紀錄，被媒體譽為「神射手」，之後從奧運國手、教練、國訓執行長，一路當到國立體大校長，資歷已不是一個「順」字就能形容，於2017年世大運時更鑽研運動項目，幫助台灣取得空前的金牌數量，完美的資歷結合堅強的實力，堪稱完人，不料如今卻因涉嫌圖利廠商，淪為被告遭約談。

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