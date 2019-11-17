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駐港解放軍現身清理路障　泛民主派：企圖「溫水煮青蛙」！

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▲▼解放軍清理道路障礙。（圖／翻攝自解放軍駐香港部隊官方微博）

▲解放軍清理道路障礙。（圖／翻攝自解放軍駐香港部隊官方微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港「三罷」行動逐漸緩和下來，不少民眾自發地到浸會大學附近清理示威者設下的路障，昨（16）日下午4點半左右，九龍塘駐港解放軍軍營甚至出動數十名軍人幫忙清理。香港泛民主派立法會議員當晚發表聯合聲明，認為解放軍是企圖逐漸將「在港行動合理化」，達到「溫水煮青蛙」的效果。

▲▼解放軍清理道路障礙。（圖／翻攝自解放軍駐香港部隊官方微博）

綜合港媒報導，聲明指出，解放軍軍人上街清除路障，違反了基本法第14條及駐軍法條文，企圖達到「溫水煮青蛙」的效果，他們將會要求港府交代是否按駐軍法向中央政府請求駐軍協助；如果港府有提出請求，等同繼續沉淪逃避政治問題政治解決，進一步削弱「一國兩制」。

雖然外界質疑聲浪不斷，不過截至16日晚間9點，港府仍未提出正式回應。官方香港電台則引述政府發言人表示，駐軍協助清理路障，純屬駐軍自發義務性質，並非特區政府請求協助。

中國軍事專家梁國樑也對《中央社》表示，駐港解放軍遵守的駐軍法，是中國大陸國內法，香港無權過問；示威者在九龍塘堵路，本身已妨礙了駐港解放軍在九龍塘軍營的出入，軍隊予以清路實屬正常。

▲▼解放軍清理道路障礙。（圖／翻攝自解放軍駐香港部隊官方微博）

大陸國家主席習近平曾稱，「香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰『一國兩制』原則底線。止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」中國全國港澳研究會副會長劉兆佳對此表示，習近平此番表態顯示他將果斷處理示威行動，同時告誡外部勢力切勿插手香港問題。

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