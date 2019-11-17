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「英德配」正式成軍！黨政人士：完美互補拚連任、雙箭頭輔選列車啟動

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▲民進黨最強組合「英德配」正式成軍。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨最強組合「英德配」正式成軍。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數54天，總統蔡英文17日上午正式宣布副手是前行政院長賴清德，民進黨最強組合「英德配」正式成軍。黨政人士分析，蔡英文和賴清德兩人從個性到吸引客群都互補，要以完美組合姿態對戰國民黨的「韓張配」，全力拚連任；同時，蔡賴兩人發揮1加1的力量，「雙箭頭輔選列車」正式啟動，對立委選情也可以大加分。

黨政人士表示，蔡賴配成軍後，呈現民進黨的高度整合樣貌，先前不分區的風波顯得無足輕重，「初選競爭激烈的兩人都可以攜手合作，還有什麼不能整合的？民進黨在英德配成軍後呈現高度團結的氣氛。」

黨政人士分析，蔡英文和賴清德的特質有所互補。蔡英文屬於冷靜穩健路線，賴清德則是熱情又具有現場魅力的演說者，吸引到的支持者互補。小英在北部支持度高，特別吸引覺青和年輕人；賴清德則是魅力橫掃南部，可以顧好獨派長輩。另外，現任副總統陳建仁自願承讓，並擔起全國競選總部主任委員一職，也讓民進黨的蔡賴陳「鐵三角」就位。

在蔡英文和賴清德的分工上面，黨政人士指出，如今兩人加在一起有雙倍力量和雙倍時間，可以分頭幫民進黨的立委候選人輔選，「雙箭頭輔選列車」正式啟動，一天兩個火車頭開動，勢必可以替立委選情大加分。

▲蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝，下同）

▲蔡英文總統高雄競選總部成立。（圖／記者洪正達攝）

民進黨黨內人士提到，蔡英文在2008年民進黨最艱困的時候承擔責任，參選黨主席，民進黨本身是派系共治的政黨，蔡英文卻可以藉著個人特質，成為各派系都能接受的人選，說明她是能夠調和鼎鼐的角色。這也展現在她的領導風格上，找了過去的老長官蘇貞昌擔任行政院長，以及初選競爭對手賴清德當副手，可以說明她的身段柔軟。

黨內人士說，過去部分綠營支持者認為蔡英文比較像溫文儒雅的學者，跟民進黨草根味強的形象不太相同，但是，蔡英文家鄉在屏東，其實在南部還是很有影響力。如今找了賴清德當副手，賴神曾經擔任兩屆台南市長，在黨內屬於比較受到傳統支持者歡迎的角色。如今兩人的搭配，把民進黨所有的光譜都囊括起來了。

黨內人士表示，賴清德如今出任蔡英文副手替綠營選情絕對是加分的。相較國民黨還在大亂鬥，民進黨已經整合完成，是一個非常團結的政黨，「韓國瑜還在抨擊同黨的不分區名單，張善政還叫支持者把票投給民眾黨，而面對不分區名單受到大抨擊，吳敦義還是堅持，國民黨非常亂。藍綠兩方的態勢比較一下就知道誰勝誰負。」

另外，觀察16日晚間蔡英文和賴清德在高雄的造勢，地方人士評論，支持者感到非常振奮，賴清德曾擔任多屆民意代表，也當過兩屆台南市長，是新北子弟又出生礦工之子、貧困家庭，是真正懂得基層民意的人。初選時的支持者如今也隨著賴清德歸隊，民進黨現在是空前的大團結，民進黨目標很明確，就是「2020台灣要贏」。

黨政人士則評論，16日的大造勢人潮洶湧、支持者反應熱烈，綠營支持者表面上或許沒有韓粉這樣狂熱，但內心非常堅定，尤其是在高雄、受到「韓流」侵擾最具的地方，表現更是明顯。

▼蔡英文高雄競選總部成立空拍照。（圖／蔡英文競選總部提供）

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