「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

▲台南一名女子因不爽前男友，竟以電話及通訊軟體恐嚇對方父子。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者曾羿翔／綜合報導



台南一名與范姓男子曾有感情糾葛的女子阿霞（化名），因心生不滿，先後以電話及通訊軟體對范男及其父親進行恐嚇，揚言公開涉及性愛、吸毒等影片，並毀損對方名譽與職業生涯。台南地方法院近日就此恐嚇案件宣判，阿霞被依兩項恐嚇危害安全罪，判處拘役共80日。



錄音曝光恐嚇內容 威脅毀家庭毀人生

根據判決書內容，阿霞致電居住於台南市的范父，言語激烈地恫嚇道，「我錄的影片、我簽約的文件我會公諸於世，當我公布以後，你兒子就會變成廢人，你們家也就完了」、「我要把你們家都毀掉」、「你們該懺悔去懺悔，生出這種兒子」、「你最會偷吃了，你兒子的基因是不是你傳的」、「我去公布於世，你兒子的做愛影片、吸毒影片，你想失去這個兒子是不是，那你就繼續惹怒我沒關係」等語。



持續騷擾不斷 揚言製片散播全家



不僅如此，阿霞於2025年4月再度透過LINE對范父傳送多則訊息，聲稱握有范男簽署的五千萬本票與各類背叛證據，並揚言製作專題影片流傳至范家親屬間，還稱「我在考慮讓你兒子消失在輿論中。」法院指出，雖然阿霞辯稱並無恐嚇意圖，只是因感情受創而情緒激動，但根據錄音與LINE對話紀錄，其言語帶有強烈警告與加害暗示，足以讓一般人感到恐懼不安，符合刑法第305條恐嚇危害安全罪構成要件。



無悔意難輕判 判處拘役並可罰金折抵

法官審酌阿霞具有社會歷練，卻未以理性方式解決糾紛，反以不法手段施壓，且至今未見悔意，最終分別判處兩罪拘役40日與50日，合併執行80日，並可折抵罰金處理。