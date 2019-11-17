華聞快遞／陝西省計劃3年內培訓2萬多名企業新型學徒

▲陝西省。（圖／CFP）

《陝西》陝西省計劃3年內培訓2萬多名企業新型學徒

陝西省人力資源和社會保障廳指出，該省近日印發《關於全面推行企業新型學徒制的通知》，計劃到2021年年底，培訓2萬餘名企業新型學徒，以加快建設知識型、技能型、創新型勞動者大軍。（新華網）

《黑龍江》黑龍江省兩年來減貧逾33萬人

黑龍江省扶貧辦了解到，這個省兩年多減貧33.4萬人，超過九成貧困村出列，四分之三貧困縣摘帽。據黑龍江省扶貧辦相關工作人員透露，自2017年以來，黑龍江省貧困人口大幅度脫貧。至2019年7月，全省現行標準下農村貧困人口累計脫貧33.4萬人，減貧幅度達到75%以上，全省貧困發生率由2.46%降至0.65%。（新華網）

《重慶》最高資助3000萬元 兩江新區發布最新人才政策

兩江新區人才工作座談會15日舉辦，重慶兩江新區也正式發布了《「兩江人才」10條》等五個政策文件。按照相關文件，兩江新區將對引進的高層次人才和項目團隊，給予最高3000萬元（人民幣）的資助。（新華網）

《廣東》粵港澳大灣區五大機場正加快基建

粵港澳大灣區五大機場正加快提升基礎設施保障能力。其中，廣州白雲機場加快推進三號航站樓和第四、五跑道建設；香港機場正積極推進三跑道系統建設；深圳機場正在全面推進衛星廳、三跑道等新一輪擴建工程；澳門機場正在積極聯同各方推動編制填海建設方案及項目環評工作；珠海機場在積極推進航站樓改擴建工程。（新華網）

▼廣東省。（圖／CFP）

《海南》海南：明年基本完成公共服務領域汽車清潔能源化

2019國際新能源汽車評價大會圓桌論壇16日展開，來自海南省發改委、省工業和信息化廳、省交通運輸廳的官員為業界介紹該省新能源汽車政策及發展現狀。海南謀劃明年新建充電樁6.5萬個，屆時基本完成公共服務領域汽車清潔能源化。（中新社）

《海南》福州海關助力「雙十一」 保障跨境電商進口包裹快速通關

一年一度的「雙十一」全民購物節已經落下帷幕。福州海關處指出，福州海關共驗放跨境電商進口包裹115.6萬件，同比增長44%，「和往年不同，今年是海關總署使用金關二期網購保稅進口賬冊和智能卡口系統的第一年，新系統、新架構、新情況帶來的是新挑戰。」（中新社）

《遼寧》瀋陽市科技金融服務中心揭牌

瀋陽市科技金融服務中心揭牌儀式在瀋陽國際軟件園舉行。揭牌儀式上，市科技局同昂立集團簽署了共建瀋陽市科技金融服務中心協議，科技金融服務中心與合作金融機構、科技金融服務機構簽署了合作協議。（中新社）

《上海》上海持續加大財政科技投入力度

聚焦增強資源配置能力，增強創新策源能力，上海正持續加大財政科技投入力度—2016年到2018年，上海市財政科技支出累計投入達1157.97億元（人民幣，下同），年均增幅16.2%，而今年本市財政科技支出共安排預算398.2億元。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）