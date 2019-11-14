　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／前10月四川貨物貿易進出口總值5489.3 億元　同比增長14.8%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼四川省。（圖／CFP）

▲四川省。（圖／CFP）

《四川》前10月四川貨物貿易進出口總值5489.3 億元　同比增長14.8%

數據顯示，四川貨物貿易進出口總值5489.3億元（人民幣，下同），同比增長14.8%，高於同期大陸全國2.4%的整體進出口增幅，其中出口3153.8億元，同比增長19.3%；進口2335.5億元，同比增長9.2%。（四川日報）

《河北》今年前三季度河北全省民營經濟同比增加7.1％

今年前三季度，河北全省民營經濟實現增加值18376.0億元，同比增加7.1％；實繳稅金3205.55億元，保持了穩中向好、穩中有進的發展態勢。（河北日報）

《河南》河南10月全省外貿增速創20個月來新高

鄭州海關指出，今年前10個月，河南省外貿進出口總值完成4448億元人民幣，同比增長1.6%。其中出口2873.7億元，增長2.8%；進口1574.3億元，下降0.6%。10月份當月，全省進出口值完成779.9億元，增長10%，創20個月以來新高。（鄭州日報）

《廣東》前三季度經廣東口岸進口消費品2376億元

今年前三季度，經廣東口岸進口消費品2376億元，同比增長13.3%，佔同期廣東口岸進口總值的9.4%，拉動同期廣東口岸進口增長1個百分點。（南方日報）

▲▼廣東省廣州市。（圖／CFP）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《北京》前10月郵政行業業務收入7704.4億元

數據顯示，1至10月份，大陸郵政行業業務收入累計完成7704.4億元，同比增長21.3%；業務總量累計完成12721.9億元，同比增長31.3%。10月份，全行業業務收入完成821.7億元，同比增長21.4%；業務總量完成1473.1億元，同比增長31.1%。（中新社）

《內蒙古》滿洲里綜合保稅區前10月貿易額達1.73億元

滿洲里海關14日指出，2019年1月至10月份滿洲里綜合保稅區貿易額達到1.73億元，比去年同期增長82.8倍，在大陸全國綜保區中的排名有所上升。滿洲里綜合保稅區是大陸國務院批復的內蒙古第一家綜合保稅區，規劃面積1.44平方公里，地處滿洲里市公路口岸、鐵路口岸和航空口岸三大口岸的中心交匯處。（中新社）

《北京》大陸統計局：10月份社會消費品零售總額增長7.2%

大陸國家統計局數據顯示，2019年10月份，社會消費品零售總額38104億元，同比名義增長7.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額34876億元，增長8.3%。1至10月份，社會消費品零售總額334778億元，同比增長8.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額303066億元，增長9.0%。（人民日報）

《上海》上海電子口岸區塊鏈聯盟成立

上海國際貿易單一視窗近日推出多項融合區塊鏈技術的跨境人民幣融資、醫藥供應鏈追溯、輔助海關智慧監管、融合第三方貿易服務等應用成果，上海電子口岸區塊鏈聯盟同時成立。（人民日報海外版）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海市。（圖／CFP）

ET快訊
限時2天！中華雙11隱藏方案「月租199元11GB」　用這招
許孟哲陽明山秘境求婚　掏「家傳戒指」感動趙孟姿！甜美深情照曝
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重申取消關稅　陸商務部：中美正就取消幅度做深入討論

中環「和你lunch」　男罵示威者被打「滿臉血」...大批防暴警到場！

女性下體當拱門　酒吧邀男光棍走進「生命起源」被砲轟：超下流！

《環球時報》推特發文：香港週末實施宵禁　半小時後...刪文

華聞快遞／前10月四川貨物貿易進出口總值5489.3 億元　同比增長14.8%

香港城大也淪為戰場　火燒畢業典禮場地校方宣布取消

香港今年6至9月「自殺與不明死亡」256起　較2018年同期多34起

陸火星探測任務首次公開！拚2020年「通過一次發射任務」

提供示威者地圖與路線　港民團籲政府調查「社交平台」

陸大學教師挺香港示威者「沒有整死人」挨批　校方嚴肅處理

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

重申取消關稅　陸商務部：中美正就取消幅度做深入討論

中環「和你lunch」　男罵示威者被打「滿臉血」...大批防暴警到場！

女性下體當拱門　酒吧邀男光棍走進「生命起源」被砲轟：超下流！

《環球時報》推特發文：香港週末實施宵禁　半小時後...刪文

華聞快遞／前10月四川貨物貿易進出口總值5489.3 億元　同比增長14.8%

香港城大也淪為戰場　火燒畢業典禮場地校方宣布取消

香港今年6至9月「自殺與不明死亡」256起　較2018年同期多34起

陸火星探測任務首次公開！拚2020年「通過一次發射任務」

提供示威者地圖與路線　港民團籲政府調查「社交平台」

陸大學教師挺香港示威者「沒有整死人」挨批　校方嚴肅處理

百貨下雪了！　環球中和「聖誕小鎮」每2小時現雪景

台南殺警凶嫌出庭向家屬道歉被拒　死者妻：現在做不到

永豐餘Q3每股稅後盈餘0.71元　創單季歷史新高

重申取消關稅　陸商務部：中美正就取消幅度做深入討論

月夜下的火山爆發！櫻島噴發高3600公尺　灰燼碰撞…直擊一瞬火山雷

大媽搭自強嫌吵「小聲一點」！父母無奈：這是親子車廂　兩派網友戰翻啦

歡樂無法黨今創黨　邱威傑砲轟藍綠：亂推人選代表沒核心價值

女籃奧運資格會外賽／中國最後1分鐘3失誤　南韓逆轉勝

辜仲諒紅火案更一審獲輕判3年半遭撤銷　發回更二審

QQ！「現主時」想回家照顧妻小被打臉　法院裁准延押連千毅2個月

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

大陸熱門新聞

黑衣男浴血倒街邊亡　港警：單純墜樓

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

中大戰場！返台生：待在宿舍都會怕

港府緊急會議　港媒：近期有新招

東航深圳飛上海班機　萬米高空急降至3千米

香港教育局宣布：明日至周日繼續停課！

2200多年女屍不腐　專家曝黑科技

林鄭月娥「急召內閣」欲放大招

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

影／一生的耻辱！老翁被誤當嫖客慘遭3警痛扁

香港中大126名台生　今晚搭乘飛機回台！

香港宣布明日幼兒園、中小學停課

社運升溫！香港中文大學提早結束本學期

JJ新店開幕　台灣咖啡師「泡到手痠」

更多熱門

相關新聞

馬雲在浙商大會談未來變化

馬雲在浙商大會談未來變化

「第五屆世界浙商大會」13日在杭州舉行。阿里巴巴集團創始人、浙商總會會長馬雲為企業家「正名」，「社會對做生意的企業家有很大的誤解，總覺得企業家就想賺更多的錢，這是巨大的誤區。」

第二屆進博會經貿合作達711.3億美元

第二屆進博會經貿合作達711.3億美元

廈門放寬申請保障性租賃房收入標準

廈門放寬申請保障性租賃房收入標準

天貓「雙11」農產品銷售額破70億人民幣

天貓「雙11」農產品銷售額破70億人民幣

浙江試點「人才創業險」

浙江試點「人才創業險」

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面