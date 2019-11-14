華聞快遞／前10月四川貨物貿易進出口總值5489.3 億元　同比增長14.8%

▲四川省。（圖／CFP）

《四川》前10月四川貨物貿易進出口總值5489.3 億元 同比增長14.8%

數據顯示，四川貨物貿易進出口總值5489.3億元（人民幣，下同），同比增長14.8%，高於同期大陸全國2.4%的整體進出口增幅，其中出口3153.8億元，同比增長19.3%；進口2335.5億元，同比增長9.2%。（四川日報）

《河北》今年前三季度河北全省民營經濟同比增加7.1％

今年前三季度，河北全省民營經濟實現增加值18376.0億元，同比增加7.1％；實繳稅金3205.55億元，保持了穩中向好、穩中有進的發展態勢。（河北日報）

《河南》河南10月全省外貿增速創20個月來新高

鄭州海關指出，今年前10個月，河南省外貿進出口總值完成4448億元人民幣，同比增長1.6%。其中出口2873.7億元，增長2.8%；進口1574.3億元，下降0.6%。10月份當月，全省進出口值完成779.9億元，增長10%，創20個月以來新高。（鄭州日報）

《廣東》前三季度經廣東口岸進口消費品2376億元

今年前三季度，經廣東口岸進口消費品2376億元，同比增長13.3%，佔同期廣東口岸進口總值的9.4%，拉動同期廣東口岸進口增長1個百分點。（南方日報）

▲廣東省廣州市。（圖／CFP）

《北京》前10月郵政行業業務收入7704.4億元

數據顯示，1至10月份，大陸郵政行業業務收入累計完成7704.4億元，同比增長21.3%；業務總量累計完成12721.9億元，同比增長31.3%。10月份，全行業業務收入完成821.7億元，同比增長21.4%；業務總量完成1473.1億元，同比增長31.1%。（中新社）

《內蒙古》滿洲里綜合保稅區前10月貿易額達1.73億元

滿洲里海關14日指出，2019年1月至10月份滿洲里綜合保稅區貿易額達到1.73億元，比去年同期增長82.8倍，在大陸全國綜保區中的排名有所上升。滿洲里綜合保稅區是大陸國務院批復的內蒙古第一家綜合保稅區，規劃面積1.44平方公里，地處滿洲里市公路口岸、鐵路口岸和航空口岸三大口岸的中心交匯處。（中新社）

《北京》大陸統計局：10月份社會消費品零售總額增長7.2%

大陸國家統計局數據顯示，2019年10月份，社會消費品零售總額38104億元，同比名義增長7.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額34876億元，增長8.3%。1至10月份，社會消費品零售總額334778億元，同比增長8.1%。其中，除汽車以外的消費品零售額303066億元，增長9.0%。（人民日報）

《上海》上海電子口岸區塊鏈聯盟成立

上海國際貿易單一視窗近日推出多項融合區塊鏈技術的跨境人民幣融資、醫藥供應鏈追溯、輔助海關智慧監管、融合第三方貿易服務等應用成果，上海電子口岸區塊鏈聯盟同時成立。（人民日報海外版）

▼上海市。（圖／CFP）