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華聞快遞／浙江設立鄉村振興投資基金　總規模達100億人民幣

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▲華聞快遞。（圖／翻攝中新社）

▲浙江龍遊展示農副產品。（圖／中新社）

《浙江》浙江設立鄉村振興投資基金　總規模達100億人民幣

浙江省鄉村振興投資基金14日正式成立，並且印發《浙江省鄉村振興投資基金管理辦法》，對基金的管理和運作進行明確規範。浙江省財政廳工作人員表示，「基金是浙江省財政廳在該省農業基金的基礎上設立，不僅是規模整合擴大，是對基金支持範圍和運作管理模式的全面優化升級。」（中新社）

《重慶》重慶江北嘴成金融新地標　落戶金融機構已有238家

隨著金融機構競相「搶灘」，位於長江、嘉陵江交匯處的江北嘴已快速崛起為重慶乃至西部的金融地標。據悉，江北嘴中央商務區今年上半年新增註冊企業356家（含變更企業），註冊企業總數達2693家；截至今年第三季末，落戶江北嘴的金融機構已有238家。（中新社）

《廣東》廣東金融業平均月薪超過1.6萬元人民幣

中國南方人才市場14日透露，該機構最新發布的《2019-2020年廣東地區薪酬趨勢》報告顯示，從行業來看，廣東省「金融業」以16,229元（人民幣，下同）的平均月薪遙遙領先於其他行業。（中新社）

《廣東》高雄水果首次直航深圳　首批約3400箱

首批直航深圳的高雄水果14日在深圳海吉星農產品物流園開櫃，其中包括鳳梨、釋迦果、蓮霧、芭樂、楊桃等水果，約3400箱。據悉，這批水果依托深圳海吉星市場完成在深圳的銷售，其中海吉星市場客戶訂購約佔60%，直供超市約20%，其他客戶約20%。（中新社）

▲華聞快遞。（圖／翻攝中新社）

▲台灣高雄水果首次直航深圳。（圖／中新社）

《廣東》首屆粵港澳知交會閉幕　促成知識產權交易逾17億元人民幣

為期三天的「2019粵港澳大灣區知識產權交易博覽會」14日在廣州閉幕；截至當天下午2點，已累計進館參觀人數達到2.26萬人，參展機構302家，規模再創新高。據悉，在為期三天的展會期間，透過交易博覽、專場拍賣等方式，促成知識產權合作意向金額101.47億元，比去年增長12.74%。（中新社）

《北京》「雙11」網路零售額達8,700億元人民幣　年增率增26.7%

大陸商務部新聞發言人高峰14日表示，根據商務大數據監測主要電子商務平台的數據顯示，從今年11月1日至11日期間，大陸全國網路零售額超過8,700億元人民幣，年增率增長26.7%。（中新社）

《河北》河北省推出33項措施　進一步深化醫藥衛生體制改革

河北省政府新聞辦聯合省衛生健康委員會等部門14日召開新聞發布會，公佈該省《關於進一步深化醫藥衛生體制改革的意見》，其中將推出8個方面、33項改革措施，進一步深化醫藥衛生體制改革。（中新社）

《北京》大陸今年前10個月對外承包工程新簽合約額年增率達10.1%

世界經濟低迷似乎未對大陸工程承包商造成太大衝擊。大陸商務部14日公佈的最新數據顯示，今年前10個月對外承包工程新簽合約額在5000萬美元以上的項目達587個，比去年同期增加14個，佔新簽合約總額的84.6% 。（中新社）

▼建設工程。（示意圖／中新社）

▲華聞快遞。（圖／翻攝中新社）

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