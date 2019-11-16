　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／首次獲批！大陸自主研發「抗癌新藥」上市美國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲華聞快遞（圖／中心社、視覺中國）

▲大陸自主研發的「抗癌新藥」批准在美國上市。（圖／視覺中國）

《江蘇》首次獲批！大陸自主研發「抗癌新藥」上市美國

蘇州生物醫藥產業園區透露，由百濟神州公司自主研發的BTK抑製劑澤布替尼15日透過美國食品和藥物管理局批准，用於治療既往接受過至少一項療法的套細胞淋巴瘤患者。據悉，這標誌著澤布替尼成為迄今為止第一款，完全由大陸企業自主研發、在美國食品和藥物管理局獲准上市的抗癌藥。（中新社）

《廣東》粵港澳大灣區郵輪產業潛力大　廣州郵輪產業發展進入第一梯隊

第十四屆中國郵輪產業發展大會暨國際郵輪博覽會於15日至17日在廣州召開，會上指出，廣州國際郵輪業務自2016年1月啟動以來，業務規模連續三年穩居大陸全國第三位，進入郵輪發展第一梯隊。（中新社）

《北京》北京百強民營企業揭曉　研發投入年增率增84.89%

北京市工商聯合會15日發布「2019北京民營企業百強榜單和專項調研分析報告」，內容顯示，北京民營企業百強入圍門檻為營業收入27.24億元（人民幣，下同），比去年提高28.73%；員工人數共計127.82萬人，年增率增加約21萬人；研發投入則持續增加達593億元，年增率增長84.89 %。（中新社）

▲華聞快遞（圖／中心社、視覺中國）

▲北京民營企業百強入圍門檻為營業收入27.24億元人民幣。（圖／中新社）

《安徽》安徽省股權託管交易中心累計掛牌4531家企業

安徽省股權託管交易中心總經理孫方剛表示，截至今年8月底，安徽省股權託管交易中心累計掛牌企業4531家，託管企業4775家，位居大陸四板市場第一方陣，幫助企業實現融資360.50億元，掛牌企業融資覆蓋率21.19%，戶均融資額790萬元。 （中新社）

《天津》天津OTC科創專板啟動　助力科創企業加速發展

上海證券交易所資本市場服務（天津）基地和天津濱海櫃檯交易市場（天津OTC）科創專板13日在2019中國企業國際融資洽談會暨民企投融資洽談會現場揭牌和啟動。據悉，現場簽署了《共建上海證券交易所資本市場服務（天津）基地協議》，基地將加強天津科技創新專板與上交所科創板的​​互動銜接，實現交易所、地方政府、企業多方共贏和社會經濟協調發展。（中新社）

《北京》大陸農業農村部、商務部監測數據出爐　11月以來豬肉價格開始降了

大陸農業農村部部長韓長表示，進入11月以來生豬和豬肉價格開始回落，未來隨著扶持政策進一步落實落地，生豬生產一定會逐步恢復。據大陸商務部監測，從11月4日至10日，大陸全國食用農產品市場價格比前一周下降0.6%，其中肉類價格小幅波動，豬肉批發價格為每公斤51.31元，下降1.9%。（澎湃新聞）

《山東》大陸首個核能商業供熱項目上線

大陸國家電力投資集團有限公司（國家電投）15日發布消息稱，經過數日試運行後，「全國首個核能商業供熱項目」山東海陽核能供熱項目一期工程第一階段正式投用。山東海陽核電今年12月將具備向周邊提供70萬平方米供熱能力，山東核電員工倒班宿舍、海陽市部分居民小區在內的區域將正式用上穩定、清潔的核能供暖。（澎湃新聞）

《山東》海爾集團在青島全球首發「5G物聯中央空調」

海爾集團在青島全球首發「5G物聯中央空調」，據悉，這是該集團繼3月份發布行業首款應用NB-IOT技術「5G中央空調」之後，再次發布的應用LTE/LTE-U技術，實現了與物聯網時代的同步，讓傳輸速率更快、更穩定。（新浪新聞）

▼海爾發布了5G物聯中央空調的五大應用場景。（圖／中新社）

▲華聞快遞（圖／中心社、視覺中國）

ET快訊
台南直擊／林志玲白紗現身！ 手勾老公AKIRA彩排婚禮
12強／中華隊第5名　洪總道歉並請辭總教練
戶口名簿關係是「叔嫂」　她淚別：第一次也最後一次叫你「老公」
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／首次獲批！大陸自主研發「抗癌新藥」上市美國

交通受阻＋狀況不明　香港大學宣佈「取消畢業典禮」

香港衝突延燒校園　英國大學「考量安全和福利」撤離學生

半路被訪問！日本妹霸氣回「不買中國製」...一掀衣服標籤臉綠了：對不起

香港今年經濟增長估「-1.3%」　2009年來首現年度負增長

懸賞2000萬殺警！中共政法委爆香港示威者「酬勞」　轉載原文已消失

飯局中途離場！長官躲辦公室與女下屬交纏...壞壞到一半「暴斃身亡」

華聞快遞／今年前三季度海南橡膠實現營收90多億元

70歲羅伯為家計打拼...當街遭「飛磚」砸死　網慟：收工了，天堂沒有暴徒

習近平對港談話是「最強音」　港澳辦：支持加大懲治力度

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

吳霏創作能量大爆發《ForArt》　蕭敬騰告白3次 :超級愛！！

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

華聞快遞／首次獲批！大陸自主研發「抗癌新藥」上市美國

交通受阻＋狀況不明　香港大學宣佈「取消畢業典禮」

香港衝突延燒校園　英國大學「考量安全和福利」撤離學生

半路被訪問！日本妹霸氣回「不買中國製」...一掀衣服標籤臉綠了：對不起

香港今年經濟增長估「-1.3%」　2009年來首現年度負增長

懸賞2000萬殺警！中共政法委爆香港示威者「酬勞」　轉載原文已消失

飯局中途離場！長官躲辦公室與女下屬交纏...壞壞到一半「暴斃身亡」

華聞快遞／今年前三季度海南橡膠實現營收90多億元

70歲羅伯為家計打拼...當街遭「飛磚」砸死　網慟：收工了，天堂沒有暴徒

習近平對港談話是「最強音」　港澳辦：支持加大懲治力度

快訊／印度米格-29K戰鬥機「遭鳥衝進引擎逆襲」　渦輪起火…成火球墜地！

為洪宗熠站台　林佳龍：這場選戰是跟地方金權在對抗

不滿女副總空降！協理「公司LINE群」爽罵：看門狗都當不好...下場判拘40天

驚險！醉騎士撞分隔島倒在快車道　人差點被聯結車輾過

張善政說「票投民眾黨」惹議　柯文哲：吳敦義私下打電話就好

醉男遭持水果刀刺破肚他指控「女友幹的」　女：我不在場啊！

長鬚怪蟲超自然抖動！20秒誕生「異形分身」　百萬網頭皮發毛

中信盃黑豹旗／高鳳首參賽進32強　潮州開心抽轉播半夜就在熱身

《花花公子》女模誘狐猴大象襲胸拍片增讚數　動保團體怒了

燦烈也是鐵粉！5件小事認識南韓嘻哈界高富帥Beenzino

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

長太美！24歲女律師當街「遭捅10刀」亡

花季少女學校墜樓殞命！爸一查監視器崩潰了

長官閃退飯局...與女下屬交纏「暴斃身亡」

巴士淫狼下體蹭女乘客　反遭鎖喉

蔡元培香港墳墓遭破壞

22歲學渣解開「西塔潘猜想」　獲3院士推薦成教授

出軌妻子親妹！50歲男離婚10年後悔了

日本妹回「不買中國製」...一掀衣服標籤臉綠

示威者中大點燃私家車　火光照亮校園

當網約車司機！渣男撩4妹騙9000萬

31歲男酒醉口渴…翻出可樂全喝下中毒！

政務司長：港府將採取更果斷措施制止暴亂

香港九大學校長：政府需領導解僵局

更多熱門

相關新聞

今年前三季度海南橡膠實現營收90多億元

今年前三季度海南橡膠實現營收90多億元

海南橡膠相關部門負責人介紹，今年海南橡膠的營業收入、利潤總額、資產規模等指標，位居大陸國內天然橡膠行業前列。其中，2019年前三季度25家基地分公司乾膠總產量7.8萬噸，同比增長10%，自產膠營業收入9億餘元（人民幣，下同）。自產膠以外的營業收入81.12億元，同比增長132%。（海南日報）

浙江10月出口1912億元人民幣！

浙江10月出口1912億元人民幣！

浙江設立鄉村振興投資基金

浙江設立鄉村振興投資基金

前10月四川貨物貿易進出口總值5489.3 億元

前10月四川貨物貿易進出口總值5489.3 億元

馬雲在浙商大會談未來變化

馬雲在浙商大會談未來變化

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

北科大赴美失蹤留學生找到了

董仔當伴娘「車頭燈開超亮」！

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

女那邊「詭異蛋腫」！醫一戳…噴泉炸黃膿臭爆

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面