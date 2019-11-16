華聞快遞／首次獲批！大陸自主研發「抗癌新藥」上市美國

▲大陸自主研發的「抗癌新藥」批准在美國上市。（圖／視覺中國）

《江蘇》首次獲批！大陸自主研發「抗癌新藥」上市美國

蘇州生物醫藥產業園區透露，由百濟神州公司自主研發的BTK抑製劑澤布替尼15日透過美國食品和藥物管理局批准，用於治療既往接受過至少一項療法的套細胞淋巴瘤患者。據悉，這標誌著澤布替尼成為迄今為止第一款，完全由大陸企業自主研發、在美國食品和藥物管理局獲准上市的抗癌藥。（中新社）

《廣東》粵港澳大灣區郵輪產業潛力大 廣州郵輪產業發展進入第一梯隊

第十四屆中國郵輪產業發展大會暨國際郵輪博覽會於15日至17日在廣州召開，會上指出，廣州國際郵輪業務自2016年1月啟動以來，業務規模連續三年穩居大陸全國第三位，進入郵輪發展第一梯隊。（中新社）

《北京》北京百強民營企業揭曉 研發投入年增率增84.89%

北京市工商聯合會15日發布「2019北京民營企業百強榜單和專項調研分析報告」，內容顯示，北京民營企業百強入圍門檻為營業收入27.24億元（人民幣，下同），比去年提高28.73%；員工人數共計127.82萬人，年增率增加約21萬人；研發投入則持續增加達593億元，年增率增長84.89 %。（中新社）

▲北京民營企業百強入圍門檻為營業收入27.24億元人民幣。（圖／中新社）

《安徽》安徽省股權託管交易中心累計掛牌4531家企業

安徽省股權託管交易中心總經理孫方剛表示，截至今年8月底，安徽省股權託管交易中心累計掛牌企業4531家，託管企業4775家，位居大陸四板市場第一方陣，幫助企業實現融資360.50億元，掛牌企業融資覆蓋率21.19%，戶均融資額790萬元。 （中新社）

《天津》天津OTC科創專板啟動 助力科創企業加速發展

上海證券交易所資本市場服務（天津）基地和天津濱海櫃檯交易市場（天津OTC）科創專板13日在2019中國企業國際融資洽談會暨民企投融資洽談會現場揭牌和啟動。據悉，現場簽署了《共建上海證券交易所資本市場服務（天津）基地協議》，基地將加強天津科技創新專板與上交所科創板的​​互動銜接，實現交易所、地方政府、企業多方共贏和社會經濟協調發展。（中新社）

《北京》大陸農業農村部、商務部監測數據出爐 11月以來豬肉價格開始降了

大陸農業農村部部長韓長表示，進入11月以來生豬和豬肉價格開始回落，未來隨著扶持政策進一步落實落地，生豬生產一定會逐步恢復。據大陸商務部監測，從11月4日至10日，大陸全國食用農產品市場價格比前一周下降0.6%，其中肉類價格小幅波動，豬肉批發價格為每公斤51.31元，下降1.9%。（澎湃新聞）

《山東》大陸首個核能商業供熱項目上線

大陸國家電力投資集團有限公司（國家電投）15日發布消息稱，經過數日試運行後，「全國首個核能商業供熱項目」山東海陽核能供熱項目一期工程第一階段正式投用。山東海陽核電今年12月將具備向周邊提供70萬平方米供熱能力，山東核電員工倒班宿舍、海陽市部分居民小區在內的區域將正式用上穩定、清潔的核能供暖。（澎湃新聞）

《山東》海爾集團在青島全球首發「5G物聯中央空調」

海爾集團在青島全球首發「5G物聯中央空調」，據悉，這是該集團繼3月份發布行業首款應用NB-IOT技術「5G中央空調」之後，再次發布的應用LTE/LTE-U技術，實現了與物聯網時代的同步，讓傳輸速率更快、更穩定。（新浪新聞）

▼海爾發布了5G物聯中央空調的五大應用場景。（圖／中新社）