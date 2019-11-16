華聞快遞／今年前三季度海南橡膠實現營收90多億元

▲海南省。（圖／CFP）

《海南》今年前三季度海南橡膠實現營收90多億元

海南橡膠相關部門負責人介紹，今年海南橡膠的營業收入、利潤總額、資產規模等指標，位居大陸國內天然橡膠行業前列。其中，2019年前三季度25家基地分公司乾膠總產量7.8萬噸，同比增長10%，自產膠營業收入9億餘元（人民幣，下同）。自產膠以外的營業收入81.12億元，同比增長132%。（海南日報）

《江西》南昌國際郵件互換局開通運營

南昌國際郵件互換局15日開通運營。今後江西進出口郵件可直接在江西辦理進出口通關，國際郵件處理時限將全面加快，有效滿足當地人們國際化消費需求，提高企業通關便利性，提升跨境電商競爭優勢。（新華社）

《廣東》港澳專業建築人士下月可到橫琴執業

12月1日起，取得香港、澳門建築及相關工程咨詢資質的企業和執業資格的專業人士，包括從事建築勘察、設計、施工、監理、造價等業務（內地法律、法規暫不允許的除外）者，具備規定條件並經合法備案，可以在橫琴新區範圍內為市場主體直接提供服務。（南方日報）

《湖北》湖北宜昌白洋長江公路大橋主跨鋼桁樑對接

白洋長江公路大橋跨越長江，連接北岸枝江市白洋鎮和南岸宜都市陸城街道，是呼北高速公路宜昌至張家界段的控制性工程，也是湖北省「753」骨架公路網中規劃「縱6」的重要組成部分。（中新社）

▲宜昌白洋長江公路大橋主跨鋼桁樑對接。（圖／翻攝自《中新社》）

《福建》廈門空港口岸將迎全面電子貨運時代

廈門口岸空運進出口運單電子化項目為亞太示範電子口岸網路（APMEN）航空電子貨運試點項目的首個落地實踐，目前已經完成了航空電子貨運的進口運單電子化部分並成功上線，並開啟空運出口電子貨運試點。（中新社）

《甘肅》甘肅吸引智能製造「西遊」添綠色發展潛能

如今越來越多來自東部沿海地區的智慧終端產業公司開始踏上在甘肅的「西遊」之路。產業園已與40餘家企業簽約，包括創澤在內的4家企業已落戶園區、開業運營。（新華社）

《北京》前10月陸外投資合作6217.8億

大陸商務部發言人高峰指出，1到10月大陸境內投資者共對全球164個國家和地區的5365家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資6217.8億元人民幣，同比增長5.9%，10月當月，中國對外直接投資669.5億元人民幣，同比增長28%。（人民日報海外版）

《天津》天津建成「1+1+1+N」大數據體系

天津市結合政務數據與群眾辦事需求特點，基本建成了「一雲、一網、一數、N平台」的大數據基礎設施格局，這一體系不僅為全市電子政務基礎設施統建共用提供了必要條件，也逐步滿足提升社會治理現代化水準、解決政務數據共用開放難題的需要。（人民日報）

▼天津街景。（圖／讀者提供）