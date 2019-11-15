華聞快遞／浙江10月出口1912億元人民幣！增速居大陸主要外貿省市首位

▲海內外知名泡菜「現身」四川眉山。（圖／翻攝自中新網）

《浙江》：10月浙江出口1912億元人民幣！增速居大陸主要外貿省市首位

杭州海關14日發佈，浙江省10月外貿進出口總值2557.4億元人民幣，年增率增長6.7%，其中，出口達1912.0億元人民幣，增長9.4%，增速列大陸主要外貿省市第一。（中新網）

《四川》：海內外知名泡菜「現身」四川眉山 共同上演「泡菜嘉年華」

泡蘋果、泡蘿蔔、泡玉米、泡黃瓜……在第十七屆中國食品安全年會暨第十一屆中國泡菜食品國際博覽會上，齊聚了來自世界各國的泡菜，儼然一場「泡菜嘉年華」。來參觀展會的眉山市民劉先生表示，「見到了許多國家的展品，品嘗了不同地區的泡菜，原來有這麼多食物可以做成泡菜，真令人大開眼界。」（中新網）

《貴州》：貴陽國際郵件互換局（交換站）獲批設立

貴州省發展和改革委員會15日公佈，貴陽國際郵件互換局（交換站）日前獲中國郵政局批復同意設立，將大幅提升貴州省國際郵件、快件的通關、傳遞速度和效率，助力跨境電子商務發展。（中新網）

《江西》：大陸紙飛機嘉年華江西全南開幕 上演「空中盛宴」

2019年大陸紙飛機嘉年華暨「放飛夢想」青少年紙飛機通訊賽總決賽15日在「江西南大門」贛州市全南縣開幕，吸引了來自北京、上海以及粵港澳大灣區等地的19支代表隊共800餘名紙飛機愛好者參賽。（中新網）

▲大陸紙飛機嘉年華江西全南開幕。（圖／翻攝自中新網）

《甘肅》：甘肅交通運輸插「信息化翅膀」 民眾實現「雲上出行」

甘肅省交通運輸廳15日表示，近年來，甘肅深入推進新一代資訊技術與交通運輸行業深度融合和創新應用，組織實施了交通運輸雲資料中心、交通運輸「一張網」和「一張圖」等一批重點工程，使該省交通運輸發展插上「信息化翅膀」。（中新網）

《北京》：北京海淀對數位文化創新者最高獎千萬人民幣

北京市海淀區日前發佈了支援數位文化產業發展六方面重磅政策。其中，支援創新主體建設遊戲開發共性技術平台、開源開放創新平台、公共技術服務平台、遊戲引擎研發平台，根據創新性和投資金額最多給予1000萬元人民幣資金補貼。（北京日報）

《貴州》：貴州：走出去「敲門招商」，「請進來」共贏發展

貴州省投資促進局15日發佈，繼赴廣東招商後，貴州還將赴京津冀、川渝等地開展「敲門招商」，將優質企業、客商等「請進來」共贏發展。（中新網）

《廣東》：深圳建設人工智慧創新應用先導區

深圳14日舉辦人工智慧創新應用先導區揭牌儀式暨人工智慧與實體經濟融合發展論壇。未來，深圳市將積極突破關鍵核心技術，完善人工智慧技術產業化落地環境，積極搭建人工智慧深度應用場景，打造人工智慧技術創新策源地和產業高地。（中新網）

▼貴陽國際郵件互換局（交換站）獲批設立。（圖／翻攝自中新網）