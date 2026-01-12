苗博雅Podcast曝自身高流量心聲　批葉元之質詢如何對付大谷荒謬

記者郭運興／台北報導

北市議員苗博雅日前接受體育Podcast節目《啾啾MIC》專訪，片段曝光後引起討論，過程中被問到如何看待藍委葉元之質詢運動部長李洋「如何對付大谷翔平」一事，她直言，某種程度這是一個荒謬，為什麼立委會這樣問？人家會暗笑你的迂。另外，主持人提到「妳是很有流量的政治人物，能否給節目一些建議」？她也分享了她的心聲，強調持之以恆最重要，與其暴衝的流量，真的有共同價值、興趣的一小群人聚在一起，反而更好。

苗博雅6日接受體育Podcast節目《啾啾MIC》專訪，針對中華職棒與台灣足球等議題分享意見，節目結尾，被問到去年葉元之質詢運動部長李洋「如何對付大谷翔平」一事，苗博雅笑稱，藍鳥(大聯盟球隊)的總教練已經告訴大家答案，就是保送，李洋回答得出來就去當藍鳥的總教練，怎麼還會在立法院裡面出現，現在MLB美國職棒所有球隊都在問這個問題，除了道奇沒有問。

苗博雅表示，某種程度這是一個荒謬，為什麼這個立委會這樣問？因為他知道大谷翔平是關鍵字，只要丟了這個問題出來，一定有鏡頭、報導，但是這種問題就不是大家會想問的，因為人家心裡會暗笑你的迂。

苗博雅認為，要問這個問題好歹也展現基本專業，大家都知道這是一個刷鏡頭、刷流量的事情，但對國家隊應該是沒有幫助的。

主持人陳宏宜也詢問「妳是一個在網路上很有流量的政治人物，能否給節目一些建議」？苗博雅則表示，其實自己流量並不算特別驚人，只是在政界大多數人對於網路溝通，絕大多數沒有很注重這塊。

苗博雅表示，比她流量多的人當然有，像是柯文哲與黃國昌，流量絕對是她好幾倍以上，他們早期就切入了，所以自己真的相信一件事情，持續累積，找到一群志同道合的人，自己也跟吳崢、林亮君做Podcast，最近才突破200集，做了4年，當初一開始在錄的時候，器材超級簡陋、題目很難想，到了最後吳崢才講「什麼都不要管，只有一個目標，每周固定錄音更新一次」，就這樣默默做了200多集，持之以恆是最重要的。

苗博雅強調，與其暴衝的流量，真的有共同價值、興趣的一小群人聚在一起，反而更好，因為現在是爭奪注意力的年代，很多事情都很碎片化，大家注意力轉移很快，所以即使只是一小群，而不是普羅大眾，但大家有共同牽絆，反而才是最珍貴的。

