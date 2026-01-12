　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

苗博雅Podcast曝自身高流量心聲　批葉元之質詢如何對付大谷荒謬

記者郭運興／台北報導

北市議員苗博雅日前接受體育Podcast節目《啾啾MIC》專訪，片段曝光後引起討論，過程中被問到如何看待藍委葉元之質詢運動部長李洋「如何對付大谷翔平」一事，她直言，某種程度這是一個荒謬，為什麼立委會這樣問？人家會暗笑你的迂。另外，主持人提到「妳是很有流量的政治人物，能否給節目一些建議」？她也分享了她的心聲，強調持之以恆最重要，與其暴衝的流量，真的有共同價值、興趣的一小群人聚在一起，反而更好。

苗博雅6日接受體育Podcast節目《啾啾MIC》專訪，針對中華職棒與台灣足球等議題分享意見，節目結尾，被問到去年葉元之質詢運動部長李洋「如何對付大谷翔平」一事，苗博雅笑稱，藍鳥(大聯盟球隊)的總教練已經告訴大家答案，就是保送，李洋回答得出來就去當藍鳥的總教練，怎麼還會在立法院裡面出現，現在MLB美國職棒所有球隊都在問這個問題，除了道奇沒有問。

苗博雅表示，某種程度這是一個荒謬，為什麼這個立委會這樣問？因為他知道大谷翔平是關鍵字，只要丟了這個問題出來，一定有鏡頭、報導，但是這種問題就不是大家會想問的，因為人家心裡會暗笑你的迂。

苗博雅認為，要問這個問題好歹也展現基本專業，大家都知道這是一個刷鏡頭、刷流量的事情，但對國家隊應該是沒有幫助的。

主持人陳宏宜也詢問「妳是一個在網路上很有流量的政治人物，能否給節目一些建議」？苗博雅則表示，其實自己流量並不算特別驚人，只是在政界大多數人對於網路溝通，絕大多數沒有很注重這塊。

苗博雅表示，比她流量多的人當然有，像是柯文哲與黃國昌，流量絕對是她好幾倍以上，他們早期就切入了，所以自己真的相信一件事情，持續累積，找到一群志同道合的人，自己也跟吳崢、林亮君做Podcast，最近才突破200集，做了4年，當初一開始在錄的時候，器材超級簡陋、題目很難想，到了最後吳崢才講「什麼都不要管，只有一個目標，每周固定錄音更新一次」，就這樣默默做了200多集，持之以恆是最重要的。

苗博雅強調，與其暴衝的流量，真的有共同價值、興趣的一小群人聚在一起，反而更好，因為現在是爭奪注意力的年代，很多事情都很碎片化，大家注意力轉移很快，所以即使只是一小群，而不是普羅大眾，但大家有共同牽絆，反而才是最珍貴的。

▼苗博雅 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 苗博雅 。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

李明璇爆高雄基層最怕賴瑞隆　黃敬雅反嗆：別再回頭消費高雄

修眷改條例遭批圖利　藍駁斥：國防部都打臉僅限於「慈仁八村」

輝達設計綠容率、光電板要求不合規？　蔣萬安：保持密切溝通

傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

海基會董事長人選年前有望出爐！邱垂正：應該沒問題

賴瑞隆誓言：邀泰勒絲＋建大巨蛋　高雄薪資漲1萬、創20萬就業

肯定黃國昌閃電訪美　徐巧芯送暖許甫：邀活動絕對參加

藍委主導修法烏龍又一樁！無施行日期公教退休金沒變多　翁曉玲氣炸

台積電再蓋5廠換關稅15%？　粉專點3大影響：輸掉的是台灣未來

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

【陸龜永動機】阿伯用菜菜遛龜！龜龜邊吃邊前進

政治熱門新聞

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

賴瑞隆出線對決柯志恩　一圖對比兩人學經歷、政策

2026國民黨大敗　媒體人估丟5縣市

快訊／僅差0.6個百分點！賴瑞隆初選險勝邱議瑩　民進黨下周提名

綠高雄市長初選民調　4參選人齊喊話

彰縣議員收賄496萬護航綠電蟑螂　監院通過彈劾：嚴重敗壞官箴

即／林岱樺喊話：全力支持提名人

即／差0.6個百分點落敗　邱議瑩恭喜賴瑞隆

初選民調勝出！賴瑞隆致電3戰友表達謝意

鄭麗文轟台積電設5廠換關稅15％「很可憐」

華府人士：美盼黃國昌、白營屏除黨派歧見　返台與民主友盟同陣線

蔡正元將入獄　曝三中案「馬英九籌不出資遣費」

即／賴瑞隆初選勝出！許智傑發聲道恭喜

更多熱門

相關新聞

大谷WBC打1棒還是3棒　專家預測解析

大谷WBC打1棒還是3棒　專家預測解析

3月登場的世界棒球經典賽（WBC），最大焦點無疑仍是道奇隊球星大谷翔平。他能否再度以「二刀流」身分帶領日本武士隊完成連霸，引發高度關注。前大聯盟投手五十嵐亮太與擁有50年大聯盟採訪經驗的評論家福島良一，也針對大谷在WBC的角色、投打使用方式，以及日本隊連霸前景進行深度對談。

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

黃國昌轟7千億軍購沒到　苗博雅曝僅3案延宕嗆：提不出清單就別造謠

大谷2026年最強運勢揭曉！球迷驚呆

大谷2026年最強運勢揭曉！球迷驚呆

大谷翔平默默行善　資助隊友母親抗癌

大谷翔平默默行善　資助隊友母親抗癌

3000片金箔打造　大谷黃金像破1.1億

3000片金箔打造　大谷黃金像破1.1億

關鍵字：

苗博雅大谷翔平啾啾麥Podcas葉元之

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面