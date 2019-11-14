國民黨不分區立委名單　高思博：該公器公用

▲前立委高思博對國民黨不分區立委，認為應「公器公用」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨不分區立委名單出爐，因為不符合社會期待，所以在網路上成為熱門話題，前立委高思博指出，關於這份名單，除了特定人的排名大家已熱烈討論外，他認為看不到黨的價值立場，應「公器公用」。

高思博指出，第一、看不到黨的價值立場：去年選舉的三大公投，國民黨曾大力支援，表達的多數民意民進黨後來置之不理，目前國民黨不分區名單卻找不到各議題的代表，讓大家看不到國民黨對於未來能源政策、同婚、環保空污，到長照食安等議題的承諾。例如去年推動核四公投的黃士修、李敏等公投發起人，都可以考量納入名單考量，不然未來在國會誰來對這些議題撥亂反正。

第二，對立委名器缺乏公共性思考：名單中也有些人選讓人摸不著頭緒，這些未來可能成為國會議員的人，他們以往對於公共事務或議題的投入實績在哪裡？不分區委員至少要讓大家在網路搜尋得到，讓大家知道他們做過什麼，專長是什麼？而不是讓大家看到名字，卻不知道他們過去的公共關懐為何？當了立法委員之後又能夠發揮什麼？像是世界至孝篤親舜裔總會的專長或社會貢獻就讓人難以理解。

第三，沒有為未來布局、培育人才：優秀的人才是需要培養的，這樣組織才能有良好的新陳代謝。透過不分區名單，培養適當人才，也為未來艱困選區培養戰將。像2016的不分區立委，專業組投入４年後區域立委選舉，政治組投入去年縣市長選舉，皆不在少數，現在這份名單，還有這樣的考量嗎？