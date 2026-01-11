快閃華府「14日早上回台北」　黃國昌：盼獲第一手可信賴軍購資訊

記者蘇靖宸／新北報導

針對今（11日）下午將率團訪美，民眾黨主席黃國昌說，民眾黨認為有必要跟美國政府針對國人所關心的高關稅跟國防軍購議題，能夠有機會面對面，不僅是交換意見，同時也能夠第一手獲得正確可信賴的資訊。黃國昌也說，雙方聯繫跟接洽已有一段時間，昨天下午還在跟美國在臺協會（AIT）等美國相關單位多方確認，不過基於對美尊重，到今天才報告，星期三（14日）早上回台北後，會再另外召開記者會跟大家說明。

▲民眾黨11日舉辦「黃國昌新北市後援會」成立大會，黨主席黃國昌會前受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

民眾黨11日中午12時半突宣布黃國昌將率後任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡及民眾黨前國際部主任林子宇出訪華府，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談，而4人將於下午5時半在桃園機場第二航廈3樓出境大廳受訪。

針對民眾黨突然宣布出訪，黃國昌下午在「黃國昌新北市後援會」成立大會前受訪表示，這對民眾黨來說一點也不突然，因為就此雙方聯繫跟接洽已有一段時間，不過基於對美尊重，所以到今天才跟大家報告，只是具體內容等一下到機場再說明。



黃國昌說，不管國防軍購或高關稅都台灣人非常關切的事情，對台灣不管是人民生活、產業或第一線冒險犯難的軍人產生相當大衝擊，而作為在野黨，非常努力在台灣想要得到足夠資訊，只不過令人遺憾，民進黨一直在台灣內部製造敵人、製造撕裂，甚至把在野黨打成中共同路人，但民眾黨作為負責任在野黨，當執政黨擺爛時，有責任要撐起這個國家，讓這個國家向前走，所以在這脈絡下，認為有必要跟美國政府針對國人所關心的這兩個議題，能夠有機會面對面，不僅僅是交換意見、傳遞人民的一些想法或心聲，同時也能夠第一手獲得正確可信賴的資訊。

黃國昌表示，並不是他不願意報告很多細節，而是因為到昨天下午還要多方確認，而所謂多方確認就包括了AIT或者美國那邊相關的單位，那等到從美國回來了以後，「因為星期三（14日）的早上我會落地、會回到台北」，當天早上會再另外召開記者會跟大家說明。

媒體追問，美方是否關切在野黨對1.25兆國防特別軍購的態度？黃國昌回憶，美方一直都很關切，不管民眾黨去不去，美方應該都很關切。