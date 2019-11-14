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邱毅發聲了：為什麼支持台獨沒事　支持統一要受攻擊抹黑

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▲▼張亞中宣布參選總統,邱毅。（圖／記者季相儒攝）

▲邱毅。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委名單出爐後，部分人選引發熱議，其中包括被列在第八位的前立委邱毅，過去在節目中談論統獨的影片也被挖出來。對此，邱毅14日透過臉書表示，「為什麼支持台獨沒事，支持統一要受攻擊抹黑」。

邱毅表示，打從名字出現在國民黨不分區立委安全名單，國民黨主席吳敦義又強調過去有戰功，現在有戰力後，就預期民進黨一定會想方設法封殺，以免又給總統蔡英文選情製造變數，只是沒料到抹黑抹紅已到無所不用其極的惡劣程度。

邱毅指出，有沒有不分區立委事小，但個人清白與是非黑白事大，有些事必須澄清，第一，從來不是共產黨員，所謂《習總日記》，是揑造子虛烏有的書，過去曾提出告訴，後來檢察官已要誹謗者登報道歉；第二，過去兩年是一介平民，無公職黨職，大陸《今日頭條》為他開兩個視頻節目，沒巨額收入，被稱在大陸賺的盆滿鉢滿完全子虛烏有。

邱毅認為，第三，「我支持兩岸統一，反對台獨」，只是以專業學者分析兩岸情勢，若蔡英文明年連任，兩岸會更加緊張化，可能地動山搖，所以必須阻止蔡英文連任，下架蔡英文；第四，他曾依蘇起的「地動山搖論」，分析若蔡英文連任，可能「引獨促統」，「急獨變急統」，兩岸只有和統和武統兩條路，和統將一國兩制，武統則一國一制。

邱毅強調，第五，節目中專訪大陸專家，目的在使兩岸溝通歧見，台灣人民也可藉此了解大陸看法，不明白這種做法有何爭議；第六，台灣現行法律是「一個中國，兩個地區」，憲法也以兩岸統一為目標，「我支持統一是合法合憲，為什麼要受攻擊」；第七，台灣強調言論自由，「我支持統一，有人支持台獨，為什麼支持台獨沒事，支持統一要受攻擊抹黑」。

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