國民黨不分區立委名單　桃園藍營議員：快調整以符人民期待

▲國民黨不分區立委名單公布，桃園藍營議員要求黨中央快調整，以符人民期待。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨2020立委大選不分區立委名單公佈，引發黨基層強烈反彈！藍營桃園市議員黃敬平14日火速召集青壯派市議員、中央委員，召開記者會要求黨主席吳敦義名列安全名單邊緣，排除爭議性人選以及將具代表青年、勞工、新住民、原住民族群的人選，名列安全名單，以符合人民期待，爭取政黨票及立院過半，贏取2020勝選。

▲詹江村直接點名，不分區立委名單，要把具爭議性及統派色彩、被列在安全名單的吳斯懷、邱毅換掉！（圖／記者楊淑媛攝）

詹江村並直接點名，公布的不分區立委名單中，要把具爭議性及統派色彩、被列在安全名單的吳斯懷、邱毅換掉！否則他將不惜退黨到原來的選區參選立委，拒為國民黨的這份不分區立委單背書。

▲中央委員史碩仁要求黨中央快調整不分區立委名單，以符人民期待。（圖／記者楊淑媛攝）

梁為超說，不分區立委名單代表國民黨精神，黨主席吳敦義要展現戰力，排在第14或第15名；徐玉樹說，名單人選是這次選舉助功的最好的機會，難道吳主席搞不清楚嗎？具有中央委員身份的劉茂群議員說，如果名單不調整，她一定投下反對票；青工體系出身的張桂棉和陳美梅對於青工出身的年輕人都未被列入安全名單，質疑吳主席不給年輕人機會？

▲涂權吉說，國民黨不分區立委名單，簡直是老人名單、派系分贜。（圖／記者楊淑媛攝）

涂權吉、林昭賢說，中常會通過這份名單，簡直是老人名單、派系分贜，沒有拉拔年青人，培養年輕人才做為戰將，希望黨中央不要越走越回頭。黃敬平說，國民黨不分區立委名單如黨中央未做適當調整，黨內已有許多中央委員發出串連，擬於16日20屆三中全會，對不分區立委名單行使不同意權投票。

「國民黨不分區立委名單、應調整以符人民期待」記者會，14日於市府一樓市議員連絡室召開，包括市議會國民黨黨團書記長梁為超、執行長徐玉樹和市議員詹江村、劉茂群、林昭賢、涂權吉、張桂棉、陳美梅、簡志偉中央委員史碩仁等皆到場發表聲援。

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