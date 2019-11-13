嚴德發：向美採購66架F-16V　共軍與我戰機數量比可達2：1

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會與外交及國防委員會13日舉行聯席會議，國防部長嚴德發於會中表示，中國戰機總數約2000架，當面部署的約有700多架，當空軍新購66架F-16V成軍後，將可擁有350架，我國與中共雙方戰機數量比例約為2：1。

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資約1100億元，由美國洛克希德馬丁公司與漢翔，共同在台中將現有142架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；另外，空軍也以代號「鳳翔專案」，同步向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來擬部署台東志航基地。

立法院財政委員會與外交及國防委員會13日舉行聯席會議，就109至115年度「中央政府新式戰機採購特別預算案」進行審查，嚴德發率領國防部官員列席備詢。

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



國民黨立委林德福詢問我國採買66架F-16V（Block70）之目的，以及共軍對台的威脅及戰機數量。嚴德發表示，主要是因應中共軍事現代化的跳躍式成長，服役中的新式飛機數量很多，特別是近兩年出海到台海中線的次數增加，每年約有兩千多的架次，反觀我方空軍戰機機齡多為二十年以上，因此必須快速增長戰力以維護台海和平安全。

嚴德發表示，中共戰機總數約2000架，當面部署的約有700多架，當空軍新購66架F-16V成軍後，將可擁有350架，我國與中共雙方戰機數量比例約為2：1，但加上台灣防空飛彈等，可透過聯合作戰、聯合防空等武力嚇阻。

嚴德發也說，台灣這次採購66架F-16V戰機，分別為56架單座、10架雙座，確實需107名飛官，這部分會從既有的第四、第五聯隊抽調成熟飛行人力，自明年起空軍官校正期生和飛常班隊招募都會增加員額，以補充第四、五聯隊。

此外，國民黨立委曾銘宗也詢問有關F-16V（Block70）的維修保養經費。對此，空軍參謀長劉任遠中將表示，依據25年的全壽期計算，大約需要940億元左右，但新戰機採購時有2年備用料件可供使用，因此預計在2026年以後才會正式編列正常預算。

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