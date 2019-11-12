嚴德發：購買F-35對台灣緩不濟急　要等到2044年才能供應

▲行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發赴立法院報告F16V預算。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發、財政部長蘇建榮及主計長朱澤民12日赴立法院就「中央政府新式戰機採購特別預算案」進行報告，並備質詢。國民黨立委童惠珍詢問，我國未來是否可能改買F-35戰機？嚴德發回應，F-35對於台灣當前要因應快速提升戰力、敵情威脅緩不濟急，要到2044年才能夠供應。

童惠珍質詢時表示，台灣的軍事戰力以固守與嚇阻為主要戰略目標，且台澎金馬的場域屬於長條型狹窄地區，空防預報的時間很短，因此這次購賣戰機對台灣尤其重要。不過她質疑，為何台灣自2003年爭取向美國購買戰機皆未有下文，如今美國卻突然向我方示好？

嚴德發表示，主要是因為美國因應區域情勢變化提出亞太戰略，不管是在軍備發展或是區域威脅的升溫，台灣都處在地區的核心戰略地位，因此近期才可以看出台美關係的升溫。

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



童惠珍指出，我方這次購買的F-16V（Block70）戰機未來要升級的可能性不太高，且美國知名學者費雪禮曾表示F-16戰機雖可以滿足台灣防衛，但未來仍須F-35戰機等第五代戰機，詢問嚴德發未來是否有可能改買F-35戰機。

對此嚴德發回應，F-16V對跑道的依賴性已經減低，已經可以進行短場起降，且F-35對於台灣當前要因應快速提升戰力、敵情威脅緩不濟急，要到2044年才能夠供應。嚴德發說明，台灣並非戰機研發國或者創始國，包括美國在內的研發國可自行優先供應，但F-16V已經是F-16中之頂級飛機。

童惠珍再問，台灣未來是否考慮購買F-35？嚴德發則說，那要看整個區域情勢的威脅，以及空軍戰力的維持狀況。他強調，採購F-35戰機的時間太慢，要等到15年之後，加上成本遠比F-16更高，包括後勤維保、塔台跑道等能量都須重新規劃，預算額度會更高。

▼美國F-35A戰機。（圖／翻攝自美國空軍官網）



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